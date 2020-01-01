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Рецепт на обед: запеченная скумбрия в лимонном маринаде

44 мин назадКомментариев:0
Очень вкусное рыбное блюдо, которое легко приготовить в духовке.
Ингредиенты
  • Рыба скумбрия 2 шт.
  • Масло оливковое 3 ст. л.
  • Лимон 1 шт.
  • Орегано, паприка по 1 ч.л.
  • Соль 1/2 ч.л.
Рецепт на обед: запеченная скумбрия в лимонном маринаде
Рецепт на обед: запеченная скумбрия в лимонном маринаде / Pinterest.com

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Скумбрия - востребованная промышленная рыба, которая легко усваивается организмом. Скумбрия -  источник белка, содержит много йода, фосфора, калия, кальция, магния, натрия, цинка, фтора. При всем этом стоимость скумбрии относительно небольшая. Существует множество способов приготовления скумбрии. Самый простой и очень популярный рецепт - запекание рыбы в духовке с лимоном. В выпотрошенной тушке просто делается несколько надрезов, вкладываются туда лимонные дольки, далее ее заворачивают в фольгу и запекают.

Мы предлагаем несколько модернизированный рецепт скумбрии с лимоном. Так, советуем замариновать рыбу в лимонном маринаде. Кроме соли, для маринования используют орегано и паприку. Скумбрия запекается в духовке всего 15 минут. Готовое блюдо отличается ярким вкусом. На гарнир прекрасно подойдет рис картофель, брокколи или любой другой набор овощей.

Рецепт на обед: запеченная скумбрия в лимонном маринаде
Рецепт на обед: запеченная скумбрия в лимонном маринаде
Pinterest.com

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Приготовление:

  1. Соединить растительное масло с солью, перцем, свежевыжатый лимонный сок. Перемешать.
  2. Разделить на филе не до конца размороженные тушки рыбы.
  3. Смазать половинки рыбы маринадом.
  4. Закрыть тушки пищевой пленкой, оставить на 60-90 минут для маринования.
  5. Застелить противень пергаментной бумагой, выложить рыбу.
  6. Выпекать 15 минут при температуре 220 С.

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Теги:скумбрия,запеченая скумбрия,лимон,блюда в духовке,,
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Источник: ivona.bigmir.net

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