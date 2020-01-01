Заливной пирог с фрикадельками: вкусный рецепт

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Когда времени на приготовление замысловатых блюд совсем нет, выручит рецепт сытного заливного пирога с фрикадельками. Чтобы приготовить заливной пирог, достаточно приобрести для фрикаделек любой фарш: говяжий, свиной, куриный или смешанный, либо перекрутить в фарш свежее мясо. Традиционно в фарш добавляют лук, соль, перец, а чтобы масса не развалилась, кладут немного манной крупы.
Для заливки необходимо использовать ингредиенты, как для блинов: сметану, муку, яйца, соль и разрыхлитель. Взбивать массу можно вручную либо в кухонном комбайне, блендере. Если тесто получилось очень жидким, то за 5 минут до окончания запекания, можно увеличить температуру нагрева до 250 С. Заливной пирог получается нежным, как суфле, а фрикадельки очень сочными.
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Приготовление:
Ранее мы писали, как приготовить заливной пирог с луком и сыром.
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