48 мин назад Комментариев:0

Рецепт быстрого и очень вкусного пирога, который готовят из жидкого теста и мясных шариков.

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Когда времени на приготовление замысловатых блюд совсем нет, выручит рецепт сытного заливного пирога с фрикадельками. Чтобы приготовить заливной пирог, достаточно приобрести для фрикаделек любой фарш: говяжий, свиной, куриный или смешанный, либо перекрутить в фарш свежее мясо. Традиционно в фарш добавляют лук, соль, перец, а чтобы масса не развалилась, кладут немного манной крупы.

Для заливки необходимо использовать ингредиенты, как для блинов: сметану, муку, яйца, соль и разрыхлитель. Взбивать массу можно вручную либо в кухонном комбайне, блендере. Если тесто получилось очень жидким, то за 5 минут до окончания запекания, можно увеличить температуру нагрева до 250 С. Заливной пирог получается нежным, как суфле, а фрикадельки очень сочными.

Заливной пирог с фрикадельками: вкусный рецепт Pinterest.com

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Приготовление:

Взбить яйца с солью и сметаной. Добавить муку и разрыхлитель, вымешивать до однородного состояния. Получится тесто консистенции как на блины. Измельчить лук по вкусу: мелко нарезать, либо прокрутить через мясорубку. Смешать фарш с луком, добавить манную крупу, соль, перец. Сформировать шарики-фрикадельки. Выложить фрикадельки в неразъемную форму, залить сверху тесто. Выпекать 35 мин при 180 С.

Ранее мы писали, как приготовить заливной пирог с луком и сыром.

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