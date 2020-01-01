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Заливной пирог с фрикадельками: вкусный рецепт

48 мин назадКомментариев:0
Рецепт быстрого и очень вкусного пирога, который готовят из жидкого теста и мясных шариков.
Ингредиенты
  • Для теста:
  • Сметана 250 г.
  • Яйца 3 шт.
  • Соль 1 ч.л.
  • Мука 120 г.
  • Разрыхлитель теста 2 ч.л.
  • Для фрикаделек:
  • Говяжий фарш 300 г.
  • Лук репчатый 1 шт.
  • Манная крупа 1 ст.л.
  • Соль 1 ч.л.
  • Перец черный
Заливной пирог с фрикадельками: вкусный рецепт
Заливной пирог с фрикадельками: вкусный рецепт / pinterest.com

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Когда времени на приготовление замысловатых блюд совсем нет, выручит рецепт сытного заливного пирога с фрикадельками. Чтобы приготовить заливной пирог, достаточно приобрести для фрикаделек любой фарш: говяжий, свиной, куриный или смешанный, либо перекрутить в фарш свежее мясо. Традиционно в фарш добавляют лук, соль, перец, а чтобы масса не развалилась, кладут немного манной крупы. 

Для заливки необходимо использовать ингредиенты, как для блинов: сметану, муку, яйца, соль и разрыхлитель. Взбивать массу можно вручную либо в кухонном комбайне, блендере. Если тесто получилось очень жидким, то за 5 минут до окончания запекания, можно увеличить температуру нагрева до 250 С. Заливной пирог  получается нежным, как суфле, а фрикадельки очень сочными.

Заливной пирог с фрикадельками: вкусный рецепт
Заливной пирог с фрикадельками: вкусный рецепт
Pinterest.com

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Приготовление:

  1. Взбить яйца с солью и сметаной.
  2. Добавить муку и разрыхлитель, вымешивать до однородного состояния. Получится тесто консистенции как на блины.
  3. Измельчить лук по вкусу: мелко нарезать, либо прокрутить через мясорубку.
  4. Смешать фарш с луком, добавить манную крупу, соль, перец. 
  5. Сформировать шарики-фрикадельки.
  6. Выложить фрикадельки в неразъемную форму, залить сверху тесто.
  7. Выпекать 35 мин при 180 С.

Ранее мы писали, как приготовить заливной пирог с луком и сыром.

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Теги:заливной пирог,фрикадельки,быстрые рецепты,,
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Источник: ivona.bigmir.net

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