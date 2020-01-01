Каре телятины под зеленым соусом: рецепт в духовке

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Каре телятины - это мягкое мясо на ребрышке нежно-розового цвета, при этом возраст теленка не должен превышать один год. Из каре готовят стейки на кости либо запекают мясо целым куском. Один из самых популярных рецептов приготовления каре телятины - “Корона”, когда мясу придают форму короны и запекают целиком. Правильно приготовленное каре получается очень вкусное и в меру пикантное блюдо. Оно идеально подходит для праздничного меню, получается нежным, сочным и очень аппетитным.
Перед приготовлением важно провести тщательную подготовку мяса, а именно зачистить кости, чтобы соединительная ткань и остатки жира не пригорали. При запекании концы ребер необходимо обернуть фольгой. Каре перед запеканием можно замариновать, например, в кисло-сладком соусе, пряном или томатном. Мы предлагаем приготовить каре из телятины под зеленым соусом. Для приготовления соуса используют кинзу, петрушку, зеленый лук, а пикантности ему придаст соевый соус, имбирь и перец чили.
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Приготовление:
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