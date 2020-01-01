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Каре телятины под зеленым соусом: рецепт в духовке

31 мин назадКомментариев:0
Пикантный рецепт нежного телячьего мяса, запеченного с зеленым соусом и чили.
Ингредиенты
  • Телятина 800 г.
  • Соевый соус 4 ст.л.
  • Бальзамик, горчица в зернах, уксус по 1 ст.л.
  • Чеснок 3 зубца
  • Соль морская
  • Перец черный молотый
  • Кинза 2 пучка
  • Петрушка 1 пучок
  • Лук зеленый 2 шт.;
  • Перец чили
  • Корень имбиря 1 см.
  • Сок лимонный
  • Сахар коричневый 2 ч.л.
  • Масло оливковое 150 мл.
Каре телятины под зеленым соусом: рецепт в духовке
Каре телятины под зеленым соусом: рецепт в духовке / pinterest.com

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Каре телятины - это мягкое мясо на ребрышке нежно-розового цвета, при этом возраст теленка не должен превышать один год. Из каре готовят стейки на кости либо запекают мясо целым куском. Один из самых популярных рецептов приготовления каре телятины - “Корона”, когда мясу придают форму короны и запекают целиком.  Правильно приготовленное каре получается очень вкусное и в меру пикантное блюдо. Оно идеально подходит для праздничного меню, получается нежным, сочным и очень аппетитным.

Перед приготовлением важно провести тщательную подготовку мяса, а именно зачистить кости, чтобы соединительная ткань и остатки жира не пригорали. При запекании концы ребер необходимо обернуть фольгой. Каре перед запеканием можно замариновать, например, в кисло-сладком соусе, пряном или томатном. Мы предлагаем приготовить каре из телятины под зеленым соусом. Для приготовления соуса используют кинзу, петрушку, зеленый лук, а пикантности ему придаст соевый соус, имбирь и перец чили.

Каре телятины под зеленым соусом: рецепт в духовке
Каре телятины под зеленым соусом: рецепт в духовке
Pinterest.com

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Приготовление:

  1. Разрезать телятину по косточке, выложить в глубокую посуду для маринования.
  2. Посолить, поперчить, оставить мариноваться на 10 минут.
  3. Смешать в глубокой тарелке соевый соус, бальзамический уксус, горчицу, пропущенный через пресс зубчик чеснока,  коричневый сахар (1 ст.л), 2 ст. л. оливкового масла.
  4. Перемешать соус, залить им мясо. Оставить мариноваться на час, периодически переворачивая кусочки.
  5. Обсушить вымытую зелень, очистить имбирь.
  6. Сложить в блендер кинзу, петрушку, зеленый лук, чеснок, чили перец по вкусу, кусочек имбиря. Пюрировать, добавляя постепенно оливковое масло.
  7. Влить соевый соус, добавить лимонный сок, щепотку сахара, и рисовый уксуса.
  8. Переложить соус в стеклянную емкость, поместить в холодильник.
  9. Обжарить каре на сковороде-гриль по 4 минуты с каждой стороны. Переложить в форму для запекания.
  10. Полить мясо оставшимся маринадом, накрыть фольгой, запекать 15 минут при температуре 200 С. 

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Теги:блюда из мяса,телятина,блюда из телятины,каре,,
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Источник: ivona bigmir)net

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