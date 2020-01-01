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Пикантный рецепт нежного телячьего мяса, запеченного с зеленым соусом и чили.

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Каре телятины - это мягкое мясо на ребрышке нежно-розового цвета, при этом возраст теленка не должен превышать один год. Из каре готовят стейки на кости либо запекают мясо целым куском. Один из самых популярных рецептов приготовления каре телятины - “Корона”, когда мясу придают форму короны и запекают целиком. Правильно приготовленное каре получается очень вкусное и в меру пикантное блюдо. Оно идеально подходит для праздничного меню, получается нежным, сочным и очень аппетитным.

Перед приготовлением важно провести тщательную подготовку мяса, а именно зачистить кости, чтобы соединительная ткань и остатки жира не пригорали. При запекании концы ребер необходимо обернуть фольгой. Каре перед запеканием можно замариновать, например, в кисло-сладком соусе, пряном или томатном. Мы предлагаем приготовить каре из телятины под зеленым соусом. Для приготовления соуса используют кинзу, петрушку, зеленый лук, а пикантности ему придаст соевый соус, имбирь и перец чили.

Каре телятины под зеленым соусом: рецепт в духовке Pinterest.com

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Приготовление:

Разрезать телятину по косточке, выложить в глубокую посуду для маринования. Посолить, поперчить, оставить мариноваться на 10 минут. Смешать в глубокой тарелке соевый соус, бальзамический уксус, горчицу, пропущенный через пресс зубчик чеснока, коричневый сахар (1 ст.л), 2 ст. л. оливкового масла. Перемешать соус, залить им мясо. Оставить мариноваться на час, периодически переворачивая кусочки. Обсушить вымытую зелень, очистить имбирь. Сложить в блендер кинзу, петрушку, зеленый лук, чеснок, чили перец по вкусу, кусочек имбиря. Пюрировать, добавляя постепенно оливковое масло. Влить соевый соус, добавить лимонный сок, щепотку сахара, и рисовый уксуса. Переложить соус в стеклянную емкость, поместить в холодильник. Обжарить каре на сковороде-гриль по 4 минуты с каждой стороны. Переложить в форму для запекания. Полить мясо оставшимся маринадом, накрыть фольгой, запекать 15 минут при температуре 200 С.

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