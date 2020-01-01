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Рецепт приготовления необычайно вкусных котлет из бобовых, которые придутся по вкусу вегетарианцам и станут идеальным блюдом в Пост.

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Ровно через месяц начнется Великий пост, но уже сейчас можно собирать рецепты вкусных постных блюд. Приготовление такой еды должно отнимать минимум времени, а получившиеся блюда быть сытными. Идеальный вариант для постного меню - блюда из бобовых. Очень вкусными и сытными получаются нутовые котлеты, которые еще называют нутбургерами. Они подходят также для вегетарианского меню. Нут богат растительным белком, клетчаткой, витаминами группы В, кальцием, калием и магнием.

Чтобы приготовить котлеты из нута, понадобится четверть килограмма нута. Его надо предварительно замочить на несколько часов, а лучше на ночь. Поскольку блюда из нута относят к восточной кухне, половина вкуса и успеха любого блюда зависит от специй. Красивый цвет котлетам придает кумин. Из готового фарша формируют не толстые лепешки, до 1,5 см. Котлеты можно жарить на антипригарной сковороде либо в духовке. Чтобы котлеты держали форму, в нутовый фарш добавляют несколько ложек муки. Подают нутовые котлеты со свежими овощами, зеленью и йогуртовым соусом.

Котлеты из нута: пошаговый рецепт с фото pinterest.com

Приготовление:

Замочить нут на 8-24 часов в холодильнике.

Котлеты из нута: пошаговый рецепт с фото pinterest.com

Измельчить нут в пюре с помощью мясорубки или блендера.

Прокрутить очищенные лук чеснок через мясорубку.

Добавить яйца и специи.

Скрутить из нутовой массы шарики, выложить на антипригарную сковороду.

Жарить с каждой стороны до получения румяной корочки.

Котлеты из нута: пошаговый рецепт с фото pinterest.com

Подавать с соусом Цацики.

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