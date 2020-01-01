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Котлеты из нута: пошаговый рецепт с фото

Сегодня, 12:00Комментариев:0
Рецепт приготовления необычайно вкусных котлет из бобовых, которые придутся по вкусу вегетарианцам и станут идеальным блюдом в Пост.
Ингредиенты
  • Нут 250 г.
  • Лук репчатый 1 шт.
  • Чеснок 3 зубчика
  • Яйца 2 шт.
  • Морская соль
  • Семена кумина
  • Молотый красный перец
  • Перец черный молотый
  • Растительное масло
  • Кунжутное масло
Котлеты из нута: пошаговый рецепт с фото
Котлеты из нута: пошаговый рецепт с фото / pinterest.com

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Ровно через месяц начнется Великий пост, но уже сейчас можно собирать рецепты вкусных постных блюд. Приготовление такой еды должно отнимать минимум времени, а получившиеся блюда быть сытными. Идеальный вариант для постного меню - блюда из бобовых. Очень вкусными и сытными получаются нутовые котлеты, которые еще называют нутбургерами. Они подходят также для вегетарианского меню. Нут богат растительным белком, клетчаткой, витаминами группы В, кальцием, калием и магнием.

Чтобы приготовить котлеты из нута, понадобится четверть килограмма нута. Его надо предварительно замочить на несколько часов, а лучше на ночь. Поскольку блюда из нута относят к восточной кухне, половина вкуса и успеха любого блюда зависит от специй. Красивый цвет котлетам придает кумин. Из готового фарша формируют не толстые лепешки, до 1,5 см. Котлеты можно жарить на антипригарной сковороде либо в духовке. Чтобы котлеты держали форму, в нутовый фарш добавляют несколько ложек муки. Подают нутовые котлеты со свежими овощами, зеленью и йогуртовым соусом.

Котлеты из нута: пошаговый рецепт с фото
Котлеты из нута: пошаговый рецепт с фото
pinterest.com

Приготовление:

  • Замочить нут на 8-24 часов в холодильнике. 

Котлеты из нута: пошаговый рецепт с фото
Котлеты из нута: пошаговый рецепт с фото
pinterest.com

  • Измельчить нут в пюре с помощью мясорубки или блендера.
  • Прокрутить очищенные лук  чеснок через мясорубку.
  • Добавить яйца и специи.
  • Скрутить из нутовой массы шарики, выложить на антипригарную сковороду.
  • Жарить с каждой стороны до получения румяной корочки.

Котлеты из нута: пошаговый рецепт с фото
Котлеты из нута: пошаговый рецепт с фото
pinterest.com

  • Подавать с соусом Цацики.

Ранее мы писали, как приготовить гороховый хлеб.

 

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Теги:постные блюда,бобовые,нут,фалафели,,
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Источник: ivona.bigmir.net

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