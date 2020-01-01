Гороховый хлеб в домашних условиях

Гороховый хлеб - легкая в приготовлении выпечка, полезная для пищеварения. Гороховый хлеб можно приготовить по-разному, например, сделать гороховую муку, предварительно смолоть на кофемолке колотый горох, либо из горохового пюре. Второй вариант - более распространенный. Так, в Греции, подобное блюдо называют “гороховый пирог”. Его нередко пекут в монастырях из остатков горохового супа и подают вместо хлеба.
Для приготовления горохового хлеба можно также специально сварить гороховую кашу, что мы и сделаем. Советуем приготовить гороховый хлеб, который по дизайну напоминает стручок гороха с горошинками в середине. Если “играться” времени нет, тогда можно испечь один большой хлеб. Кстати, вместо горохового пюре, можно использовать фасолевое. Бобовые перед варкой обязательно замачивают на 3-8 часов в холодной воде. Мука для выпечки нужна пшеничная.
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