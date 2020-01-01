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Рецепт приготовления необычного хлеба, который станет источником витаминов и разнообразит рацион.

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Гороховый хлеб - легкая в приготовлении выпечка, полезная для пищеварения. Гороховый хлеб можно приготовить по-разному, например, сделать гороховую муку, предварительно смолоть на кофемолке колотый горох, либо из горохового пюре. Второй вариант - более распространенный. Так, в Греции, подобное блюдо называют “гороховый пирог”. Его нередко пекут в монастырях из остатков горохового супа и подают вместо хлеба.

Для приготовления горохового хлеба можно также специально сварить гороховую кашу, что мы и сделаем. Советуем приготовить гороховый хлеб, который по дизайну напоминает стручок гороха с горошинками в середине. Если “играться” времени нет, тогда можно испечь один большой хлеб. Кстати, вместо горохового пюре, можно использовать фасолевое. Бобовые перед варкой обязательно замачивают на 3-8 часов в холодной воде. Мука для выпечки нужна пшеничная.

Гороховый хлеб в домашних условиях pinterest

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Приготовление:

Замочить горох на 3 часа. Долить воды, довести до кипения, варить на малом огне полчаса. Откинуть горох на дуршлаг, размять в пюре. Дать остыть. Налить в ведерко хлебопечки теплую воду, добавить дрожжи, оставить на 10 минут. Всыпать просеянную муку, сахар, соль, сухое молоко. Добавить гороховое пюре и оливковое масло. Поместить ведерко в хлебопечку, включить режим замеса теста. Дать тесту увеличиться в объеме в 2-3 раза. Разделить тесто на 4 части, при этом одна часть должна весить 180 гр., а оставшееся разделить на 3 равные части. Сформировать из кусочков теста шары, накрыть их пленкой. Оставить отдыхать 15 минут. Раскатать большой кусок теста в овал, смазать сверху оливковым маслом Обмять маленькие куски теста - “горошины”, сформировать снова шары. Уложить их на край овала. Накрыть “горошины“ свободным краем теста, чтобы получилось нечто напоминающее гороховый стручок. Смазать растительным маслом противень, переложить на него стручок. Накрыть тесто пленкой, дать ему увеличиться в объеме примерно в 2 раза. Выпекать хлеб в разогретой до 190 С духовке около получаса, до получения золотистой корочки.

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