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Быстрый рецепт вкусной творожной запеканки с медом и ягодами.

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Запеканка - это не блюдо, а процесс приготовления. По сути, все, что можно запекать, и есть запеканкой. Запеканки могут быть сладкими или солеными, овощными или грибными, мясными или рыбными. Рецептов приготовления запеканок - несчетное количество, но самым популярным остается творожная запеканка. Это блюдо известно многим с детства, ведь именно творожные запеканки часто готовят в детских садах на завтрак. Творожную запеканку “как в садике” дети просят приготовить и дома.

Мы предлагаем приготовить быструю творожную запеканку в микроволновке. Это блюдо выручит тогда, когда времени на приготовление завтрака очень мало либо, когда ребенок очень голоден и требует еду немедленно. Для приготовления быстрой запеканки понадобится жирный творог, яйца, а в качестве подсластителя лучше использовать натуральный мед. Запеканка будет полезнее, если добавить вместо пшеничной муки - овсяную. Вкусной получится запеканка с ягодами, в зимний период можно использовать даже замороженные.

Творожная запеканка за 15 минут в микроволновке: быстрый рецепт pinterest

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Приготовление:

Смешать в миске творог, овсяную муку, яйца, соль, сахар или мед и оливковое масло. Взбить блендером. Добавить ягоды, перемешать. Смазать маслом форму для выпечки, вылить в нее готовую массу. Запекать в микроволновке при мощности 800 ватт около 10 минут.

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