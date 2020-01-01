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Творожная запеканка за 15 минут в микроволновке: быстрый рецепт

58 мин назадКомментариев:0
Быстрый рецепт вкусной творожной запеканки с медом и ягодами.
Ингредиенты
  • Творог (9%) 500 г.
  • Яйца 3 шт.
  • Мед 5 ст. л.;
  • Мука овсяная 3 ст. л.
  • Ягоды горсть
  • Соль щепотка
  • Масло оливковое
Творожная запеканка за 15 минут в микроволновке: быстрый рецепт
Творожная запеканка за 15 минут в микроволновке: быстрый рецепт / pinterest

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Запеканка - это не блюдо, а процесс приготовления. По сути, все, что можно запекать, и есть запеканкой. Запеканки могут быть сладкими или солеными, овощными или грибными, мясными или рыбными. Рецептов приготовления запеканок - несчетное количество, но самым популярным остается творожная запеканка. Это блюдо известно многим с детства, ведь именно творожные запеканки часто готовят в детских садах на завтрак. Творожную запеканку “как в садике” дети просят приготовить и дома. 

Мы предлагаем приготовить быструю творожную запеканку в микроволновке. Это блюдо выручит тогда, когда времени на приготовление завтрака очень мало либо, когда ребенок очень голоден и требует еду немедленно. Для приготовления быстрой запеканки понадобится жирный творог, яйца, а в качестве подсластителя лучше использовать натуральный мед. Запеканка будет полезнее, если добавить вместо пшеничной муки - овсяную. Вкусной получится запеканка с ягодами, в зимний период можно использовать даже замороженные.

Творожная запеканка за 15 минут в микроволновке: быстрый рецепт
Творожная запеканка за 15 минут в микроволновке: быстрый рецепт
pinterest

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Приготовление:

  1. Смешать в миске творог, овсяную муку, яйца, соль, сахар или мед и оливковое масло.
  2. Взбить блендером.
  3. Добавить ягоды, перемешать.
  4. Смазать маслом форму для выпечки, вылить в нее готовую массу.
  5. Запекать в микроволновке при мощности 800 ватт около 10 минут.

Ранее мы писали, как приготовить вкусный десерт ко Дню Валентина.

 

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Теги:запеканка,творожная запеканка,блюда в микроволновке,,
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Источник: IVONA bigmir)net

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