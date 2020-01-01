Готовим гречневый хлеб по оригинальному рецепту

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“Щи да каша - пища наша”, - гласит известная пословица. Наверное сложно представить блюдо, которое бы объединяло в себе несколько сытных продуктов. Но, гречневый хлеб - именно такое. Он - кладезь витаминов, к тому же выпечка на основе гречневой муки - низколароийна, а значит гречневый хлеб подходит для диетического питания. У гречневого хлеба узнаваемый вкус и необыкновенный аромат. Он получается слегка влажноватым, с тонкой нежной, но очень хрустящей корочкой.
Во многих рецептах приготовления гречневого хлеба используют поджаренную гречневую крупу, которую впоследствии перемалывают в муку. Мы предлагаем приготовить гречневый хлеб по оригинальному рецепту, с использованием пулиша или жидкой опары. Пулиш - смесь из равного количества муки и воды, с добавлением небольшого количества дрожжей. Аромат у пулиша опьяняющий — сладковато-ореховый с тонкими кисловатыми нотками, а текстура теста получается эластичной и шелковистой. Мы не будем использовать гречневую муку, а добавим в тесто гречневую пасту из отварной гречки. Выпекается такой хлеб около часа.
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Приготовление:
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