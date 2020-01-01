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Готовим гречневый хлеб по оригинальному рецепту

5 мин назадКомментариев:0
Как приготовить витаминный хлеб,который точно понравится всем членам семьи и станет оригинальным дополнением к любому приему пищи.
Ингредиенты
  • Пулиш:
  • Мука пшеничная в/с 200 г.
  • Дрожжи сухие 3 г.
  • Вода (теплая) 230 мл.
  • Паста из гречки:
  • Крупа гречневая отварная 120 г.
  • Вода 50 мл.
  • Тесто:
  • Мука пшеничная в/с 370 г.
  • Мука ржаная обдирная 50 г.
  • Мука гречневая 150 г.
  • Пулиш
  • Паста из гречки
  • Соль 25 г.
  • Вода (холодная) 320 мл.
Готовим гречневый хлеб по оригинальному рецепту
Готовим гречневый хлеб по оригинальному рецепту / pinterest

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“Щи да каша - пища наша”, - гласит известная пословица. Наверное сложно представить блюдо, которое бы объединяло в себе несколько сытных продуктов. Но, гречневый хлеб - именно такое. Он - кладезь витаминов, к тому же выпечка на основе гречневой муки - низколароийна, а значит гречневый хлеб подходит для диетического питания. У гречневого хлеба узнаваемый вкус и необыкновенный аромат. Он получается слегка влажноватым, с тонкой нежной, но очень хрустящей корочкой.

Во многих рецептах приготовления гречневого хлеба используют поджаренную гречневую крупу, которую впоследствии перемалывают в муку. Мы предлагаем приготовить гречневый хлеб по оригинальному рецепту, с использованием пулиша или жидкой опары. Пулиш - смесь из равного количества муки и воды, с добавлением небольшого количества дрожжей. Аромат у пулиша опьяняющий — сладковато-ореховый с тонкими кисловатыми нотками, а текстура теста получается эластичной и шелковистой. Мы не будем использовать гречневую муку, а добавим в тесто гречневую пасту из отварной гречки. Выпекается такой хлеб около часа.

pinterest

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Приготовление:

  1. Смешать все компоненты для пулиша,  дать постоять при комнатной температуре 2 часа.
  2. Перемешать еще раз, убрать в холодильник на сутки.
  3. Пробить гречку с водой в блендере до однородной массы, протереть через среднее сито.
  4. Собрать все компоненты за исключением соли, вымешивать вручную 5-7 минут.
  5. Убрать в холодильник на 15 минут, добавить соль и месить еще 3-5 минут.
  6. Дать тесту подойти в течение часа при комнатной температуре.
  7. Сделать обминку складыванием (4 сложения), убрать в холодильник на ночь.
  8. Поделить тесто на заготовки, скатать в шары, оставить подходить на  полчаса.
  9. Сформировать тесто на свое усмотрение, например, в батон, дать расстояться 30 минут.
  10. Сделать несколько надрезов.
  11. Поставить в духовку металлическую емкость с водой
  12. Выпекать 50 минут: первые 10 минут при температуре 250 °с, допекать при 210°с.

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Теги:хлеб,гречневая мука,домашняя выпечка,,
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Источник: IVONA bigmir)net

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