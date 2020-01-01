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Торт-безе с крекером и орехами: пошаговая инструкция

Сегодня, 11:30Комментариев:0
Рецепт торта без выпечки, который готовится на основе крекера, а по вкусу напоминает "Сникерс".
Ингредиенты
  • Печенье крекер 100 г.
  • Дробленые грецкие орехи 2/3 ст.
  • Сахар 1 ст.
  • Ванилин, соль по 1 щепотке
  • Белки охлажденные 3 шт.
  • Панировочные сухари 1 ст. л.
Торт-безе с крекером и орехами: пошаговая инструкция
Торт-безе с крекером и орехами: пошаговая инструкция / pinterest

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Торты без выпечки особенно ценятся как среди малоопытных хозяек, так и у кулинаров с опытом. И это неудивительно, ведь нет необходимости тратить время на выпекание коржей, которые не всегда получаются такими, как хочется. В кулинарии насчитывается несколько десятков тортов без выпечки. Предлагаем приготовить торт-безе. Многие готовят его только из белковой меренги, но мы советуем приготовить его на крекерной основе. Рецепт очень простой и быстрый, не требует выдающихся кулинарных способностей. Торт получается с насыщенным карамельным вкусом и немного напоминает по вкусу батончик Сникерс.

Чтобы приготовить торт-безе, необходим любой сладкий крекер, немного грецких орехов, сахар, яичные белки. Торт-безе с крекером получается всегда, в отличие от простого безе, которое важно не пересушить. Такой торт можно тематически украсить под любой праздник. Поскольку впереди День Святого Валентина, можно сделать декора в виде сердечек и соответствующих надписей.

pinterest

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Приготовление:

  1. Измельчить крекер любым способом. 
  2. Смешать измельченный крекер с дроблеными грецкими орехами. 
  3. Отделить белки от желтков, охладить.
  4. Добавить в белки  щепотку соли, взбить до устойчивых белых пиков. 
  5. Добавить в процессе взбивания белков сахар.
  6. Добавить в белки крекер, орехи, ванилин.
  7. Смазать форму для выпечки маслом, посыпать панировочными сухарями.
  8. Вылить в форму готовую массу, выпекать 45 минут при температуре 180 С.
  9. Дать торту остыть, извлечь из формы.
  10. Украсить по своему усмотрению, например молочным шоколадом и кокосовой стружкой. 

Ранее мы писали, как приготовить брауни в форме сердца ко Дню Валентина.

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Теги:торт,крекер,без выпекания,безе,,
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Источник: IVONA bigmir)net

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