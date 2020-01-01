Торт-безе с крекером и орехами: пошаговая инструкция

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Рецепт торта без выпечки, который готовится на основе крекера, а по вкусу напоминает "Сникерс".

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Торты без выпечки особенно ценятся как среди малоопытных хозяек, так и у кулинаров с опытом. И это неудивительно, ведь нет необходимости тратить время на выпекание коржей, которые не всегда получаются такими, как хочется. В кулинарии насчитывается несколько десятков тортов без выпечки. Предлагаем приготовить торт-безе. Многие готовят его только из белковой меренги, но мы советуем приготовить его на крекерной основе. Рецепт очень простой и быстрый, не требует выдающихся кулинарных способностей. Торт получается с насыщенным карамельным вкусом и немного напоминает по вкусу батончик Сникерс.

Чтобы приготовить торт-безе, необходим любой сладкий крекер, немного грецких орехов, сахар, яичные белки. Торт-безе с крекером получается всегда, в отличие от простого безе, которое важно не пересушить. Такой торт можно тематически украсить под любой праздник. Поскольку впереди День Святого Валентина, можно сделать декора в виде сердечек и соответствующих надписей.

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Приготовление:

Измельчить крекер любым способом. Смешать измельченный крекер с дроблеными грецкими орехами. Отделить белки от желтков, охладить. Добавить в белки щепотку соли, взбить до устойчивых белых пиков. Добавить в процессе взбивания белков сахар. Добавить в белки крекер, орехи, ванилин. Смазать форму для выпечки маслом, посыпать панировочными сухарями. Вылить в форму готовую массу, выпекать 45 минут при температуре 180 С. Дать торту остыть, извлечь из формы. Украсить по своему усмотрению, например молочным шоколадом и кокосовой стружкой.

Ранее мы писали, как приготовить брауни в форме сердца ко Дню Валентина.

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