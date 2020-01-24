Низкокалорийный сырный рулет из соленой семги

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Рецепт приготовления сырного рулета с семгой, который не добавит лишних килограммов.

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Когда надоели сырно-мясные нарезки, и хочется чего-то сытного и необычного, можно сделать холодную сырную закуску. Предлагаем приготовить сырный рулет. Начинку для такого рулета можно сделать любую, ориентируясь на собственный вкус. Хорошо сочетается сыр с грибами и курицей, ветчиной, маслинами, яйцами, некоторыми овощами.

Известны два варианта рулета из сыра. Самый простой - растопить сыр на водяной бане, раскатать в пласт, выложить начинку и скатать рулетом. Сложнее - приготовить сырное тесто. Для этого сыр или плавленные сырки соединяют с яйцами и мукой, а потом выпекают мягкую сырную основу.

В преддверии выходных, советуем приготовить быстрый вариант сырного рулета с начинкой из соленой красной рыбы, например, семги. Такой закуской можно удивить домашних, приготовив ее к завтраку.

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Приготовление:

Натереть сыр на крупной терке, чтобы получилась крупная крошка. Порубить мелко зелень, смешать с сыром. Подготовить водяную баню, поместив сырную массу в стеклянную глубокую миску с широким дном. Растопить сыр на медленном огне. Застелить рабочую поверхность пищевой пленкой, выложить сыр. Накрыть сверху пищевой пленкой, раскатать скалкой в тонкий пласт. Выложить сверху тонкие слайсы семги. Укатать рулет, туго завернуть в пищевую пленку. Оставить на полчаса в холодильнике. Нарезать порционно.

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