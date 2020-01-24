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Низкокалорийный сырный рулет из соленой семги

Сегодня, 10:30Комментариев:1
Рецепт приготовления сырного рулета с семгой, который не добавит лишних килограммов.
Ингредиенты
  • Соленая семга 300 г.
  • Твердый сыр 350 г.
  • Зелень (укроп, петрушка)
Низкокалорийный сырный рулет из соленой семги
Низкокалорийный сырный рулет из соленой семги / pinterest

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Когда надоели сырно-мясные нарезки, и хочется чего-то сытного и необычного, можно сделать холодную сырную закуску. Предлагаем приготовить сырный рулет. Начинку для такого рулета можно сделать любую, ориентируясь на собственный вкус. Хорошо сочетается сыр с грибами и курицей, ветчиной, маслинами, яйцами, некоторыми овощами.

Известны два варианта рулета из сыра. Самый простой - растопить сыр на водяной бане, раскатать в пласт, выложить начинку и скатать рулетом. Сложнее - приготовить сырное тесто. Для этого сыр или плавленные сырки соединяют с яйцами и мукой, а потом выпекают мягкую сырную основу. 

В преддверии выходных, советуем приготовить быстрый вариант сырного рулета с начинкой из соленой красной рыбы, например, семги. Такой закуской можно удивить домашних, приготовив ее к завтраку. 

pinterest

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Приготовление:

  1. Натереть сыр на крупной терке, чтобы получилась крупная крошка.
  2. Порубить мелко зелень, смешать с сыром.
  3. Подготовить водяную баню, поместив сырную массу в стеклянную глубокую миску с широким дном.
  4. Растопить сыр на медленном огне.
  5. Застелить рабочую поверхность пищевой пленкой, выложить сыр.
  6. Накрыть сверху пищевой пленкой, раскатать скалкой в тонкий пласт.
  7. Выложить сверху тонкие слайсы семги.
  8. Укатать рулет, туго завернуть в пищевую пленку.
  9. Оставить на полчаса в холодильнике.
  10. Нарезать порционно.

Ранее мы писали,как приготовить быстрый суп со шпинатом и фрикадельками.

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Теги:рыба,рулет,семга,низкокалорийная диета,,
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Источник: IVONA bigmir)net

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