Низкокалорийный сырный рулет из соленой семги

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Когда надоели сырно-мясные нарезки, и хочется чего-то сытного и необычного, можно сделать холодную сырную закуску. Предлагаем приготовить сырный рулет. Начинку для такого рулета можно сделать любую, ориентируясь на собственный вкус. Хорошо сочетается сыр с грибами и курицей, ветчиной, маслинами, яйцами, некоторыми овощами.
Известны два варианта рулета из сыра. Самый простой - растопить сыр на водяной бане, раскатать в пласт, выложить начинку и скатать рулетом. Сложнее - приготовить сырное тесто. Для этого сыр или плавленные сырки соединяют с яйцами и мукой, а потом выпекают мягкую сырную основу.
В преддверии выходных, советуем приготовить быстрый вариант сырного рулета с начинкой из соленой красной рыбы, например, семги. Такой закуской можно удивить домашних, приготовив ее к завтраку.
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Приготовление:
Ранее мы писали,как приготовить быстрый суп со шпинатом и фрикадельками.
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