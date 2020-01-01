Куриные мешочки с сыром: как приготовить

Сегодня, 13:08 Комментариев:0

Рецепт быстрого, но очень вкусного блюда из курицы с картофельным пюре, которое готовится всего за час.

Читай также: Что съесть в Новогоднюю ночь: ТОП-7 счастливых продуктов

Сегодня новогодняя ночь, хозяйки уже практически все приготовили на праздничный стол. Но, если, вы только пришли с работы, и нужно быстро приготовиться к празднику, выручат простые, но очень вкусные блюда. Как вариант: куриные мешочки. На приготовление этой праздничной закуски понадобится всего час, при этом всего 20 минут - на подготовку. Чтобы закуска получилась сочной, лучше использовать куриное филе и мясо бедра в пропорции 1:1. Для запекания необходимы порционные формочки.

pinterest.com

Читай также: ТОП-7 салатов к праздничному новогоднему столу

Приготовление:

Разрезать пополам филе, отбить мясо через пищевую пленку. Снять мясо с куриных бедер, отбить. Посолить, поперчить, смазать растительным маслом. Отварить картофель, сделать пюре. Нарезать мелко укроп, добавить к пюре. Перемешать. Выложить с небольшим нахлестом в виде квадрата на лист фольги два кусочка мяса: грудку и бедро. Нарезать сыр небольшими кубиками. Сформировать из пюре шарик, выложить в серединку сырный кубик. Собрать мясной мешочек с начинкой внутри. Выложить полученные мешочки в формочки. Положить сверху кусочек сыра. Запекать полчаса при температуре 200 С. Снять фольгу, запекать еще 10 минут.

Ранее мы писали, как приготовить новогодний салат с красной рыбой.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.