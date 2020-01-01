Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Куриные мешочки с сыром: как приготовить

Сегодня, 13:08Комментариев:0
Рецепт быстрого, но очень вкусного блюда из курицы с картофельным пюре, которое готовится всего за час.
Ингредиенты
  • куриные бедра, грудка по 0,5 кг.
  • картофельное пюре 500 г.
  • зелень укропа
  • сыр твердый 150 г.
  • соль
  • черный молотый перец
  • растительное масло
Куриные мешочки с сыром: как приготовить
Куриные мешочки с сыром: как приготовить / pinterest.com

Читай также: Что съесть в Новогоднюю ночь: ТОП-7 счастливых продуктов

Сегодня новогодняя ночь, хозяйки уже практически все приготовили на праздничный стол. Но, если, вы только пришли с работы, и нужно быстро приготовиться к празднику, выручат простые, но очень вкусные блюда. Как вариант: куриные мешочки. На приготовление этой праздничной закуски понадобится всего час, при этом всего 20 минут - на подготовку. Чтобы закуска получилась сочной, лучше использовать куриное филе и мясо бедра в пропорции 1:1. Для запекания необходимы порционные формочки.

pinterest.com

Читай также: ТОП-7 салатов к праздничному новогоднему столу

Приготовление:

  1. Разрезать пополам филе, отбить мясо через пищевую пленку.
  2. Снять мясо с куриных бедер, отбить.
  3. Посолить, поперчить, смазать растительным маслом.
  4. Отварить картофель, сделать пюре.
  5. Нарезать мелко укроп, добавить к пюре. Перемешать.
  6. Выложить с небольшим нахлестом в виде квадрата на лист фольги два кусочка мяса: грудку и бедро.
  7. Нарезать сыр небольшими кубиками.
  8. Сформировать из пюре шарик, выложить в серединку сырный кубик.
  9. Собрать мясной мешочек с начинкой внутри. 
  10. Выложить полученные мешочки в формочки.
  11. Положить сверху кусочек сыра.
  12. Запекать полчаса при температуре 200 С.
  13. Снять фольгу, запекать еще 10 минут.

Ранее мы писали, как приготовить новогодний салат с красной рыбой. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

 

Поделиться:
Теги:новогодние блюда,новогодний стол,что приготовить на новый год,курица,блюда из курицы,,
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONA bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
http://ivona.bigmir.net/cooking/food
Реклама
Реклама
Реклама

Последние статьи

Все статьи

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь