Куриные мешочки с сыром: как приготовить

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Сегодня новогодняя ночь, хозяйки уже практически все приготовили на праздничный стол. Но, если, вы только пришли с работы, и нужно быстро приготовиться к празднику, выручат простые, но очень вкусные блюда. Как вариант: куриные мешочки. На приготовление этой праздничной закуски понадобится всего час, при этом всего 20 минут - на подготовку. Чтобы закуска получилась сочной, лучше использовать куриное филе и мясо бедра в пропорции 1:1. Для запекания необходимы порционные формочки.
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Приготовление:
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