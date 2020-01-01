Простой медовый торт: пошаговый рецепт

Сегодня, 11:16 Комментариев:0

Рецепт вкусного торта "Медовик", который просто приготовить дома к праздничному столу.

Читай также: Фруткейк: подробный видеорецепт известного новогоднего лакомства

Готовя праздничное меню, особое внимание хозяйки уделяют десерту. Чаще всего выбор падает на торт. Одни выпекают торты по семейным рецептам, другие ищут новинки, третьи вообще не “заморачиваются” с выпечкой, а покупают торт в супермаркете.

Предлагаем приготовить медовый торт без крема. Не стоит путать Медовик с медовым тортом. По сути, медовый торт - это очень вкусная коврижка. Для его приготовления понадобится много меда и орехов. Всего за час у умелой хозяйки получится изысканный десерт, который красиво украшается шоколадной глазурью и орехами. Такой десерт станет “палочкой-выручалочкой” для тех, кому важно приготовить на новогодний стол быстрый десерт из имеющихся дома ингредиентов.

pinterest.com

Читай также: ТОП-7 салатов к праздничному новогоднему столу

Приготовление:

Размять вилкой сливочное масло, добавить мед. Взбить. Добавить яйца по одному, продолжая взбивать. Добавить измельченные грецкие орехи, муку. Замесить тесто, добавить разрыхлитель. Перемешать. Застелить разъемную форму пергаментом, смазать маслом. Выпекать 40 минут. Поломать шоколад, сложить его в миску, добавить масло и сливки. Растопить на водяной бане или в микроволновке. Достать пирог из формы, полить шоколадной глазурью. Украсить орехами.

Ранее мы писали, как приготовить диетический банановый пирог.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.