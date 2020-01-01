Простой медовый торт: пошаговый рецепт

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Готовя праздничное меню, особое внимание хозяйки уделяют десерту. Чаще всего выбор падает на торт. Одни выпекают торты по семейным рецептам, другие ищут новинки, третьи вообще не “заморачиваются” с выпечкой, а покупают торт в супермаркете.
Предлагаем приготовить медовый торт без крема. Не стоит путать Медовик с медовым тортом. По сути, медовый торт - это очень вкусная коврижка. Для его приготовления понадобится много меда и орехов. Всего за час у умелой хозяйки получится изысканный десерт, который красиво украшается шоколадной глазурью и орехами. Такой десерт станет “палочкой-выручалочкой” для тех, кому важно приготовить на новогодний стол быстрый десерт из имеющихся дома ингредиентов.
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Приготовление:
Ранее мы писали, как приготовить диетический банановый пирог.
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