Очень красивые и необычайно вкусные салаты с любимыми ингредиентами, которые украсят новогодний стол .

ТОП-7 салатов к праздничному новогоднему столу pinterest.com

Салат “Мышонок”

31 декабря уже совсем скоро и, конечно же, каждой хозяйке хочется порадовать своих домочадцев и друзей интересными и необычными блюдами на своем праздничном столе. В этой статье Ivona представит список эксклюзивных вариантов вкусных салатов к Новому году Белой Крысы.

Для этого салата Вам потребуется: 300-400 грамм куриной печени, 5 яиц, 2 моркови, 1 лук, 3 картофеля, 3 маринованных огурца.

Морковь натереть ну крупной терке, лук нарезать мелкими кубиками, отправить все это на сковороду с растительным маслом и немного обжарить до золотистого цвета. Затем натереть на крупной терке 3 варёных картошки и 3-4 соленых огурца. Заранее отварить в подсоленной воде куриную печень и также натереть ее на крупной терке. 5 яиц отварить, почистить и разделить на белки и желтки, после чего порезать мелкими кубиками. Слой за слоем выкладываем приготовленные ингредиенты в форме овала, который с одной стороны сужается: 1 слой из картофеля, 2 слой огурцы, затем печень, обжаренные морковь и лук и желтки и с самого верха белки. Каждый слой необходимо смазать майонезом. Из колбасы можно сделать ушки для мышонка, из маслин глаза и нос, хвостик и усы можно создать с помощью зеленого лука.

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Салат “Мышки на сыре”

Ингредиенты: 200 грамм ветчины, 3 яйца, 70 грамм сыра, 3-4 соленых огурца, 6 перепелиных яиц, 4 вареных моркови, 1 лук, 3 отварных картофелины, сыр з дырками

Ветчину, картошку и огурцы необходимо нарезать кубиками, лук нарезать тонкими кусочками и все перемешать. Затем натереть на средней терке сыр. От желтков отделить белки и натереть их на мелкой терке. Сыр и белки добавить к остальным продуктам, перемешать и заправить майонезом. Выложить салат в виде большой головки сыра, посыпать желтком и обложить со всех сторон пластинками твердого сыра с дырками. Из перепелиных яиц создать мышат, из ветчины сделать им ушки, из черного молотого перца - глаза и нос.

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Вкуснейший салат с сыром “Предновогодние фантазии”

Ингредиенты: 3 отварные картофелины, 2 яйца,1 маринованный огурец, 50 грамм сельди, 50 грамм твердого сыра, сметана, майонез, чеснок и лук

Для начала необходимо приготовить соус: майонез, сметану, сельдь, огурец и чеснок помещаем в блендер и измельчаем. Очищенный картофель и яйца натереть на крупной терке, мелко нарезаем зеленый лук, все перемешиваем с соусом, выкладываем на блюдце и украшаем со всех сторон твердым сыром, натертым на мелкой терке.

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Салат-закуска “Крысы с крабовыми палочками”

Для этого салата Вам понадобится: 250 грамм крабовых палочек, 100 грамм твердого сыра, 100 грамм сливочного сыра, 1 варёная морковь, 3-4 дольки чеснока

Твердый сыр натереть, смешать со сливочным сыром, измельченным чесноком и майонезом, и отправить в холодильник на полчаса. Крабовые палочки натереть на мелкой терке. Достать из холодильника охлажденную сырную массу, разделить на 5-6 частей и скатать в шарики. Каждый шарик обвалять в измельченных крабовых палочках и уложить на блюде. Ушки для крыс можно сделать из кружочков моркови, а глаза из молотого черного перца.

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Сырная “Монастырская изба”

Ингредиенты: 10 крабовых палочек, 2 варёных яйца, 100 грамм твердого сыра, 2 зубчика чеснока, зелень

Яйца натереть на крупной терке, на мелкой терке натереть сыр. Чеснок пропустить через пресс, а зелень мелко нарезать. Перемешать все ингредиенты с майонезом и завернуть полученную начинку в крабовые палочки. Выложить их в форме избы и посыпать сверху тертым сыром.

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Оливье с креветками

Для того, чтобы порадовать гостей традиционным блюдом, но с интересной изюминкой , вам понадобится: 200 грамм очищенных креветок, 2-3 отварные картофелины, 3 яйца, дна варёная морковь, один огурец, полбанки горошка.

Отварные овощи и яйца очистить и нарезать средними кубиками. Креветки отварить в воде с добавлением сока лимона, 1,5-3 минуты после вскипания. Время приготовления зависит от размера креветок. Все ингредиенты перемешать с майонезом и выложить на блюдце с помощью формы кольца, украсив зеленью и креветками.

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Салат “Рождественский венок”

Ингредиенты: 300 грамм куриного филе, 350 грамм маринованных шампиньонов, 250 грамм консервированных ананасов, 100 грамм твердого сыра, 1 луковица, 4 яйца.

Для заправки: 250 грамм греческого йогурта, 1 столовая ложка горчицы

Лук, филе и шампиньоны нарезать небольшими кусочками. Твердый сыр натереть на мелкой терке и смешать с нарезанными мелкими кубиками ананасами. Отварные вкрутую яйца очистить и натереть на терке, добавить к ананасу с сыром. Все ингредиенты смешать и заправить греческим йогуртом с горчицей. На блюдо установить разъемное кольцо, а в центре поместить стакан. Выкладывать салат в виде венка и смазать сверху йогуртом. В конце необходимо украсить салат половинками помидоров Черри и маринованными шампиньонами и веточками укропа.

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Не забывайте и про украшение новогоднего стола. По совету известного астролога Олега Персидского общая гамма красок должна быть бело-серебристой. Также можно украсить стол металлическими подсвечниками и елочными игрушками в виде мышек и кусочков сыра. Красивый декор новогоднего стола и красочные, оригинальные салаты обязательно сделают ваш праздник вкусным и необычным.

Ранее мы писали, как приготовить новогодний салат с красной рыбой.

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