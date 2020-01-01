Необычное сочетание: фаршированная хурма на новогодний стол

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Хурма - полезный фрукт, в котором содержится много витамина А и С, кальция, бета-каротина, железа. Она поможет при различных расстройствах пищеварения, нервной системы. Полезен фрукт и тем, у кого скачет давление, есть проблемы с кожей. Женщинам, следящим за своим здоровьем и красотой, обязательно употребление хурмы в осенне-зимний период. Принято считать, что фрукт едят свежим, хотя из хурмы можно приготовить вкусные и полезные блюда. Например, салаты, смузи, чизкейки. Самый популярный вариант - запеченная хурма. Блюдо будет идеальным решением для диетического меню.
Не менее популярна хурма, фаршированная творогом и орехами. Необычное сочетание - хурма, фаршированная свининой. На первый взгляд кажется, что эти ингредиенты сложно объединить в одном блюде. Тем не менее, оно получается мега-вкусным и ароматным. Таким блюдом можно удивить гостей на Новый год.
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Приготовление:
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