Необычное сочетание: фаршированная хурма на новогодний стол

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Рецепт фаршированной хурмы со свининой - горячее, которое точно удивит гостей на Новый год.

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Хурма - полезный фрукт, в котором содержится много витамина А и С, кальция, бета-каротина, железа. Она поможет при различных расстройствах пищеварения, нервной системы. Полезен фрукт и тем, у кого скачет давление, есть проблемы с кожей. Женщинам, следящим за своим здоровьем и красотой, обязательно употребление хурмы в осенне-зимний период. Принято считать, что фрукт едят свежим, хотя из хурмы можно приготовить вкусные и полезные блюда. Например, салаты, смузи, чизкейки. Самый популярный вариант - запеченная хурма. Блюдо будет идеальным решением для диетического меню.

Не менее популярна хурма, фаршированная творогом и орехами. Необычное сочетание - хурма, фаршированная свининой. На первый взгляд кажется, что эти ингредиенты сложно объединить в одном блюде. Тем не менее, оно получается мега-вкусным и ароматным. Таким блюдом можно удивить гостей на Новый год.

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Приготовление:

Нарезать свинину небольшими кубиками, выложить в глубокую емкость. Залить мясо медом, перемешать, убрать мариноваться в холодильник на 20 минут. Отрезать у хурмы “шапочку”, ложкой вычистить мякоть так, чтобы толщина стенок была примерно по 1 см. Нарезать мелко мякоть хурмы и имбирь. Разогреть на сковороде растительное масло, обжарить раздавленный чеснок и имбирь до золотистости. Добавить мясо, приправить солью. Обжаривать 3 минуты, выложить в емкость. Жарить на среднем огне мякоть хурмы в том соке, где готовилось мясо (около 7 минут до испарения жидкости). Перемешать мясо с хурмой, нафаршировать массой вычищенные плоды, накрыть “шапочкой”. Переложить фаршированную хурму на противень, поставить в разогретую до 180°С духовку на полчаса.

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