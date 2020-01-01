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Необычное сочетание: фаршированная хурма на новогодний стол

19 мин назадКомментариев:0
Рецепт фаршированной хурмы со свининой - горячее, которое точно удивит гостей на Новый год.
Ингредиенты
  • свинина 200 г.
  • хурма 3 шт.
  • мед 2 ст.л.
  • имбирь 20 г.
  • чеснок 4 зубца
  • соль
  • растительное масло
Необычное сочетание: фаршированная хурма на новогодний стол
Необычное сочетание: фаршированная хурма на новогодний стол / pinterest.com

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Хурма - полезный фрукт, в котором содержится много витамина А и С, кальция, бета-каротина, железа. Она поможет при различных расстройствах пищеварения,  нервной системы. Полезен фрукт и тем, у кого скачет давление, есть проблемы с кожей. Женщинам, следящим за своим здоровьем и красотой, обязательно употребление хурмы в осенне-зимний период. Принято считать, что фрукт едят свежим, хотя из хурмы можно приготовить вкусные и полезные блюда. Например, салаты, смузи, чизкейки. Самый популярный вариант - запеченная хурма. Блюдо будет идеальным решением для диетического меню.

Не менее популярна хурма, фаршированная творогом и орехами. Необычное сочетание - хурма, фаршированная свининой. На первый взгляд кажется, что эти ингредиенты сложно объединить в одном блюде. Тем не менее, оно получается мега-вкусным и ароматным. Таким блюдом можно удивить гостей на Новый год.

pinterest.com

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Приготовление:

  1. Нарезать свинину небольшими кубиками, выложить в глубокую емкость.
  2. Залить мясо медом, перемешать, убрать мариноваться в холодильник на 20 минут.
  3. Отрезать у хурмы “шапочку”, ложкой вычистить мякоть так, чтобы толщина стенок была примерно по 1 см.
  4. Нарезать мелко мякоть хурмы и имбирь.
  5. Разогреть на сковороде растительное масло, обжарить раздавленный чеснок и имбирь до золотистости.
  6. Добавить мясо, приправить солью. Обжаривать 3 минуты, выложить в емкость.
  7. Жарить на среднем огне мякоть хурмы в том соке, где готовилось мясо (около 7 минут до испарения жидкости).
  8. Перемешать мясо с хурмой, нафаршировать массой вычищенные плоды, накрыть “шапочкой”.
  9. Переложить фаршированную хурму на противень, поставить в разогретую до 180°С духовку на полчаса.

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Теги:хурма,фарш,свинина,,
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Источник: IVONA bigmir)net

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