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Рецепт сочного мяса в духовке, которое готовят с йогуртом, сыром с плесенью и специями.

Мясо по-французски без майонеза: лучший рецепт к Новому году

Мясо по-французски без майонеза: лучший рецепт к Новому году / pinterest.com

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Мясо по-французски - идеальное решение для новогоднего стола. Блюдо легко готовится, всегда выглядит празднично. Чтобы приготовить мясо по-французски, можно использовать любой вид мяса, но лучше всего получается свинина или говядина. Вкусное мясо по-французски - не пересушенное, сочное, поэтому следует готовить блюдо при правильной температуре. Самый простой вариант приготовления блюда - выложить на противень мясо, смазать его майонезным соусом и выложить сверху любимые ингредиенты. Хозяйки придумали массу рецептов, но самые популярные - с грибами, с сыром, помидорами, ананасами. Обычно мясо запекается с картофелем, реже с рисом, стручковой фасолью, брокколи.

Предлагаем приготовить мясо по-французски по классическому рецепту с картофелем. Вместо майонеза используем домашний соус на основе греческого йогурта, в который добавляем хрен, горчицу, базилик и чеснок. Время приготовления блюда - около полутора часов.

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Приготовление:

Завернуть мясо в пищевую пленку, отбить Нарезать мелко лук, помять его руками для выделения сока. Добавить к мясу. Мариновать мясо с луком 20 минут. Добавить в греческий йогурт хрен, горчицу, мелко нарезанный базилик и чеснок. Перемешать. Нарезать картофель ломтиками, добавить соль, перец, оливковое масло и прованские травы. Перемешать. Приправить перцем мясо. Выложить на фольгу луковую подушку, сверху мясо, а по бокам разложить картофель. Покрыть мясо соусом. Нарезать тонкими слайсами сыр, выложить сверху на мясо. Запекать 50 мин при температуре 180 С. Разрезать пополам помидоры черри, выложить сверху на мясо. Запекать еще 10 минут.

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