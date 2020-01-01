Мясо по-французски без майонеза: лучший рецепт к Новому году

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Мясо по-французски - идеальное решение для новогоднего стола. Блюдо легко готовится, всегда выглядит празднично. Чтобы приготовить мясо по-французски, можно использовать любой вид мяса, но лучше всего получается свинина или говядина. Вкусное мясо по-французски - не пересушенное, сочное, поэтому следует готовить блюдо при правильной температуре. Самый простой вариант приготовления блюда - выложить на противень мясо, смазать его майонезным соусом и выложить сверху любимые ингредиенты. Хозяйки придумали массу рецептов, но самые популярные - с грибами, с сыром, помидорами, ананасами. Обычно мясо запекается с картофелем, реже с рисом, стручковой фасолью, брокколи.
Предлагаем приготовить мясо по-французски по классическому рецепту с картофелем. Вместо майонеза используем домашний соус на основе греческого йогурта, в который добавляем хрен, горчицу, базилик и чеснок. Время приготовления блюда - около полутора часов.
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Приготовление:
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