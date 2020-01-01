Рассольник с перловкой: традиционный рецепт первого блюда

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Рецепт вкусного и сытного супа, который варят на мясном бульоне.

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Рассольник - традиционное первое блюдо русской кухни, которое получило распространение на постсоветском пространстве. Изюминка супа - соленые огурцы. Рассольник варят на мясном бульоне, при этом вид мясных продуктов не имеет значения. В суп обязательно добавляют крупы, обычно перловку, реже рис или гречку. Для приготовления рассольника, нужны и традиционные овощи: картофель, морковь, репчатый лук, а также пряности.

Предлагаем приготовить вкусный рассольник по классическому рецепту, с перловкой. Крупа долго вариться, поэтому ее лучше предварительно замочить на ночь. В рассольник добавляют чеснок и довольно много перца, поэтому он отличается остротой. Если же суп получается мало острый, в него можно влить огуречный рассол. Вместо перетертых томатов, в зажарку к супу можно добавить несколько ложек томатной пасты, которую разбавляют бульоном.

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Приготовление:

Замочить на ночь перловку. Отварить мясо, снимая пену с поверхности бульона. Добавить перловку, варить около часа. Нарезать кубиками огурцы, добавить в суп, варить 20 минут. Натереть морковь на крупной терке, а лук мелко порезать. Половину подготовленного добавить в суп и варить 15 минут. Сделать зажарку из оставшейся морковно-луковой массы. Влить томат,, когда морковно-луковая масса стала золотистой. Добавить в сковороду перец, лавровый лист. Нарезать кубиками картофель, добавить в суп. Приправить солью и перцем, варить еще 15 минут. Нарезать мелко чеснок, добавить в суп за 5 минут до готовности. Порубить мелко зелень, добавить в суп. Добавить в суп зажарку, дать прокипеть 3 минуты.

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