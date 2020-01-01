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Рассольник с перловкой: традиционный рецепт первого блюда

Сегодня, 10:30Комментариев:0
Рецепт вкусного и сытного супа, который варят на мясном бульоне.
Ингредиенты
  • Свинина 400 г.
  • Перловка 3 ст.л.
  • Картофель, соленые огурцы по 3 шт.
  • Лук репчатый 2 шт.
  • Морковь 1 шт.
  • Перец душистый горошек 6 шт.
  • Лавровый лист 3 шт.
  • Перец молотый черный
  • Зелень
  • Чеснок 3 шт.
  • Перетертый томат 300 мл.
Рассольник с перловкой: традиционный рецепт первого блюда
Рассольник с перловкой: традиционный рецепт первого блюда / pinterest.com

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Рассольник - традиционное первое блюдо русской кухни, которое получило распространение на постсоветском пространстве. Изюминка супа - соленые огурцы. Рассольник варят на мясном бульоне, при этом вид мясных продуктов не имеет значения. В суп обязательно добавляют крупы, обычно перловку, реже рис или гречку. Для приготовления рассольника, нужны и традиционные овощи: картофель, морковь, репчатый лук, а также пряности. 

Предлагаем приготовить вкусный рассольник по классическому рецепту, с перловкой. Крупа долго вариться, поэтому ее лучше предварительно замочить на ночь. В рассольник добавляют чеснок и довольно много перца, поэтому он отличается остротой. Если же суп получается мало острый, в него можно влить огуречный рассол. Вместо перетертых томатов, в зажарку к супу можно добавить несколько ложек томатной пасты, которую разбавляют бульоном.

pinterest.com

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Приготовление:

  1. Замочить на ночь перловку.
  2. Отварить мясо, снимая пену с поверхности бульона.
  3. Добавить перловку, варить около часа.
  4. Нарезать кубиками огурцы, добавить в суп, варить 20 минут.
  5. Натереть морковь на крупной терке, а лук мелко порезать. Половину подготовленного добавить в суп и варить 15 минут.
  6. Сделать зажарку из оставшейся морковно-луковой массы.
  7. Влить томат,, когда морковно-луковая масса стала золотистой.
  8. Добавить в сковороду перец, лавровый лист.
  9. Нарезать кубиками картофель, добавить в суп. Приправить солью и перцем, варить еще 15 минут.
  10. Нарезать мелко чеснок, добавить в суп за 5 минут до готовности.
  11. Порубить мелко зелень, добавить в суп.
  12. Добавить в суп зажарку, дать прокипеть 3 минуты.

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Теги:рассольник,суп,первые блюда,,
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Источник: IVONA bigmir)net

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