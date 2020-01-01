Чесночные пампушки с сыром и зеленью с фото пошагово

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Пампушки - небольшие, круглые и пышные булочки из дрожжевого теста. Пампушки готовят из разных видов муки: пшеничной, гречневой, ржаной, ассорти. Нередко в пампушки добавляют начинку из мака, варенья, ягод. Готовые булочки посыпают сахарной пудрой. В Германии, Скандинавии и других странах Западной Европы пампушки называют берлинер, и продают в каждой пекарне. В Польше пампушки называют пончиками, в России - булочками. В Украине к борщу или юшке подают пампушки с чесноком.
Предлагаем приготовить пышные, румяные и ароматные закусочные булочки. Рецепт усложнили, добавив туда кусочек сыра. Чтобы приготовить пампушки, необходимо замесить классическое дрожжевое тесто. Для начинки необходим любой твердый сыр и зелень укропа.
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Приготовление:
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