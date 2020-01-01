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Рецепт необычных пампушек с сыром и свежим укропом.

Чесночные пампушки с сыром и зеленью с фото пошагово

Чесночные пампушки с сыром и зеленью с фото пошагово / pinterest.com

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Пампушки - небольшие, круглые и пышные булочки из дрожжевого теста. Пампушки готовят из разных видов муки: пшеничной, гречневой, ржаной, ассорти. Нередко в пампушки добавляют начинку из мака, варенья, ягод. Готовые булочки посыпают сахарной пудрой. В Германии, Скандинавии и других странах Западной Европы пампушки называют берлинер, и продают в каждой пекарне. В Польше пампушки называют пончиками, в России - булочками. В Украине к борщу или юшке подают пампушки с чесноком.

Предлагаем приготовить пышные, румяные и ароматные закусочные булочки. Рецепт усложнили, добавив туда кусочек сыра. Чтобы приготовить пампушки, необходимо замесить классическое дрожжевое тесто. Для начинки необходим любой твердый сыр и зелень укропа.

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Приготовление:

Сделать в муке небольшое углубление, влить теплую воду с молоком. Добавить дрожжи, сахар, дать постоять несколько минут. Добавить соль, масло. Замесить тесто, оставить в теплом месте на час. Нарезать сыр небольшими брусочками. Соединить масло с укропом и чесноком, отправить на 30 секунд в микроволновку. Раскатать тесто в пласт толщиной 5 мм, вырезать стаканом или вырубкой круглые заготовки. Смазать каждую чесночным маслом, сложить пополам. Порубить мелко зелень. Положить внутрь кусочек сыра и зелень, снова свернуть. Смазать сливочным маслом противень, выложить заготовки. Накрыть пищевой пленкой, дать расстояться, смазать желтком. Выпекать полчаса при температуре 200 С.

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