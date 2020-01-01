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Чесночные пампушки с сыром и зеленью с фото пошагово

Сегодня, 14:56Комментариев:0
Рецепт необычных пампушек с сыром и свежим укропом.
Ингредиенты
  • Для теста:
  • мука 500 г.
  • дрожжи прессованные 15 г.
  • сахар 2 ч.л.
  • соль 1 ч.л.
  • растительное масло 5 ст.л.
  • вода с молоком 300 мл.
  • Для начинки:
  • чеснок 3 зубца
  • сливочное масло
  • растительное масло
  • зелень укропа
  • сыр твердый 80 г.
Чесночные пампушки с сыром и зеленью с фото пошагово
Чесночные пампушки с сыром и зеленью с фото пошагово / pinterest.com

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Пампушки - небольшие, круглые и пышные булочки из дрожжевого теста. Пампушки готовят из разных видов муки: пшеничной, гречневой, ржаной, ассорти. Нередко в пампушки добавляют начинку из мака, варенья, ягод. Готовые булочки посыпают сахарной пудрой. В Германии, Скандинавии и других странах Западной Европы пампушки называют берлинер, и продают в каждой пекарне. В Польше пампушки называют пончиками, в России - булочками. В Украине к борщу или юшке подают пампушки с чесноком. 

Предлагаем приготовить пышные, румяные и ароматные закусочные булочки. Рецепт усложнили, добавив туда кусочек сыра. Чтобы приготовить пампушки, необходимо замесить классическое дрожжевое тесто. Для начинки необходим любой твердый сыр и зелень укропа.

pinterest.com

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Приготовление:

  1. Сделать в муке небольшое углубление, влить теплую воду с молоком. 
  2. Добавить дрожжи, сахар, дать постоять несколько минут.
  3. Добавить соль, масло. 
  4. Замесить тесто, оставить в теплом месте на час.
  5. Нарезать сыр небольшими брусочками.
  6. Соединить масло с укропом и чесноком, отправить на 30 секунд в микроволновку.
  7. Раскатать тесто в пласт толщиной 5 мм, вырезать стаканом или вырубкой круглые заготовки.
  8. Смазать каждую чесночным маслом, сложить пополам.
  9. Порубить мелко зелень.
  10. Положить внутрь кусочек сыра и зелень, снова свернуть.
  11. Смазать сливочным маслом противень, выложить заготовки.
  12. Накрыть пищевой пленкой, дать расстояться, смазать желтком.
  13. Выпекать полчаса при температуре 200 С.

Ранее мы писали, как приготовить багет с фетой и помидорами. 

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Теги:пампушки,домашний хлеб,чеснок,,
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Источник: IVONA bigmir)net

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