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Кухни мира: немецкий суп Айнтопф с говядиной

Сегодня, 10:25Комментариев:0
Рецепт приготовления очень вкусного и сытного блюда, которое одновременно похоже на суп и на гуляш.
Ингредиенты
  • Говядина 500 г.
  • Копченый подчеревок 200 г.
  • Лук репчатый 1 шт.
  • Морковь 2 шт.
  • Чеснок 2 зубца
  • Картофель 5 штук
  • Томатная паста 1 ст.л.
  • Хрен, сушеный майоран по 1 ч.л.
  • Сливочное масло 50 г.
  • Овощной бульон 1, 5 л.
  • Соль
  • Перец
  • Оливковое масло
Кухни мира: немецкий суп Айнтопф с говядиной
Кухни мира: немецкий суп Айнтопф с говядиной / pinterest.com

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Айнтопф - блюдо немецкой кухни, название которого в переводе означает “общий горшок”. По сути Айнтопф нечто среднее между супом и гуляшом, поскольку получается довольно густым. Считается, что рецепт этого супа придумали крестьяне, которые стремились сварить что-либо  сытное и вкусное для своей многочисленной семьи. Айнтопф готовят не только в Германии, но и в Бельгии, Испании, Франции, Венгрии. Немцы предпочитают добавлять в Айнтопф - алкоголь, бельгийцы любят добавлять в это блюдо светлое пиво. 

Варят Айнтопф на мясном бульоне либо на воде. В суп добавляют разные овощи: картофель, морковь, брюкву, все виды капусты, а также горох,чечевицу, стручковую фасоль. Для усиления вкусовых качеств в Айнтопфе нередко присутствуют копчености, например, подчеревок или колбаски, а также грибы, сухарики, макаронные изделия, зелень. 

Предлагаем приготовить суп Айнтопф с говядиной и копченым подчеревком. Секрет вкусного супа заключается в поочередном обжаривании каждого ингредиента. Далее их смешивают в кастрюле и варят вместе. 

pinterest.com

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Приготовление:

  1. Нарезать говядину большими кусками
  2. Растопить сливочное масло в сковороде, обжарить в нем говядину. 
  3. Выложить мясо в большую кастрюлю, в которой будет вариться суп.
  4. Нарезать мелко лук и чеснок, обжарить в сковороде около 5 минут. Добавить к мясу.
  5. Нарезать морковь кольцами, обжаривать 5 минут. Добавить к мясу.
  6. Обжарить  свининой подчеревок и добавить к супу.
  7. Вылить в сковороду ½ ст. воды, перемешать с остатками масла. Вылить бульон в кастрюлю. 
  8. Приправить суп солью, перцем, хреном, майораном, томатной пастой.
  9. Влить еще бульон, чтобы он покрыл все ингредиенты. Перемешать.
  10. Варить около часа на среднем огне.
  11. Нарезать кубиками картофель, добавить в суп. Перемешать.
  12. Варить до готовности картофеля.

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Теги:суп,гуляш,говядина,немецкая кухня,,
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Источник: IVONA bigmir)net

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