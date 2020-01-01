Кухни мира: немецкий суп Айнтопф с говядиной

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Рецепт приготовления очень вкусного и сытного блюда, которое одновременно похоже на суп и на гуляш.

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Айнтопф - блюдо немецкой кухни, название которого в переводе означает “общий горшок”. По сути Айнтопф нечто среднее между супом и гуляшом, поскольку получается довольно густым. Считается, что рецепт этого супа придумали крестьяне, которые стремились сварить что-либо сытное и вкусное для своей многочисленной семьи. Айнтопф готовят не только в Германии, но и в Бельгии, Испании, Франции, Венгрии. Немцы предпочитают добавлять в Айнтопф - алкоголь, бельгийцы любят добавлять в это блюдо светлое пиво.

Варят Айнтопф на мясном бульоне либо на воде. В суп добавляют разные овощи: картофель, морковь, брюкву, все виды капусты, а также горох,чечевицу, стручковую фасоль. Для усиления вкусовых качеств в Айнтопфе нередко присутствуют копчености, например, подчеревок или колбаски, а также грибы, сухарики, макаронные изделия, зелень.

Предлагаем приготовить суп Айнтопф с говядиной и копченым подчеревком. Секрет вкусного супа заключается в поочередном обжаривании каждого ингредиента. Далее их смешивают в кастрюле и варят вместе.

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Приготовление:

Нарезать говядину большими кусками Растопить сливочное масло в сковороде, обжарить в нем говядину. Выложить мясо в большую кастрюлю, в которой будет вариться суп. Нарезать мелко лук и чеснок, обжарить в сковороде около 5 минут. Добавить к мясу. Нарезать морковь кольцами, обжаривать 5 минут. Добавить к мясу. Обжарить свининой подчеревок и добавить к супу. Вылить в сковороду ½ ст. воды, перемешать с остатками масла. Вылить бульон в кастрюлю. Приправить суп солью, перцем, хреном, майораном, томатной пастой. Влить еще бульон, чтобы он покрыл все ингредиенты. Перемешать. Варить около часа на среднем огне. Нарезать кубиками картофель, добавить в суп. Перемешать. Варить до готовности картофеля.

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