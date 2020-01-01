Кухни мира: немецкий суп Айнтопф с говядиной

Читай также: Грибной суп от Юлии Высоцкой
Айнтопф - блюдо немецкой кухни, название которого в переводе означает “общий горшок”. По сути Айнтопф нечто среднее между супом и гуляшом, поскольку получается довольно густым. Считается, что рецепт этого супа придумали крестьяне, которые стремились сварить что-либо сытное и вкусное для своей многочисленной семьи. Айнтопф готовят не только в Германии, но и в Бельгии, Испании, Франции, Венгрии. Немцы предпочитают добавлять в Айнтопф - алкоголь, бельгийцы любят добавлять в это блюдо светлое пиво.
Варят Айнтопф на мясном бульоне либо на воде. В суп добавляют разные овощи: картофель, морковь, брюкву, все виды капусты, а также горох,чечевицу, стручковую фасоль. Для усиления вкусовых качеств в Айнтопфе нередко присутствуют копчености, например, подчеревок или колбаски, а также грибы, сухарики, макаронные изделия, зелень.
Предлагаем приготовить суп Айнтопф с говядиной и копченым подчеревком. Секрет вкусного супа заключается в поочередном обжаривании каждого ингредиента. Далее их смешивают в кастрюле и варят вместе.
Читай также: Домашняя юшка с грибами и лапшой: постный рецепт
Приготовление:
Ранее мы писали, как приготовить щи с пшеном и заправкой.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил