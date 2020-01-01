Домашняя юшка с грибами и лапшой: постный рецепт

Сегодня, 12:30 Комментариев:0

Рецепт вкусного и сытного первого блюда, которое станет отличной идеей для тех, кто постится.

Читай также: Маринованная капуста за сутки: как сделать быструю закуску

С 28 ноября длится рождественский пост, именуемый в народе Филипповкой. Он закончится 6 января. Для тех, кто придерживается поста и не употребляет продукты животного происхождения, предлагаем рецепт постной грибной юшки с домашней лапшой.

Чтобы приготовить грибную юшку, советуем использовать сухие белые грибы. Такой суп сложно чем-то испортить, он получается ароматным у любой хозяйки. После 20-минутного замачивания они будут готовы к использованию в супе. Для приготовления домашней лапши, необходимо сделать традиционный замес теста. Изюминка: добавление в муку манки. И данного объема ингредиентов получается около 350 гр. домашней лапши.

pinterest.com

Читай также: Постные кукурузные оладьи: вкусный рецепт

Приготовление:

Смешать муку с манкой, собрать горкой и, сделав в ней ямку, влить воду. Замесить тесто, вымешивая не менее 15 минут. Скатать в шар, обернуть пищевой пленкой, оставить в холодильнике на полчаса. Разделить тесто на две части, каждую раскатать в пласт не толще 2 мм. Скатать тесто в рулон и тонко нарезать шайбочками. Распрямить нарезанное тесто, поместить его на полотенце и дать отдохнуть. Замочить грибы в теплой воде на 20 минут. Нарезать мелко лук, натереть на терке морковь. Пассировать все вместе на сковороде до золотистости. В кипящую воду добавить набухшие грибы, луково-морковную зажарку. Варить на медленном огне четверть часа. Добавить в бульон лавровый лист, перец горошком, соль, перец. Закинуть лапшу в последнюю очередь. Дать супу закипеть, добавить мелко рубленый укроп, через минуту снять с огня. Дать настояться, разлить порционно по тарелкам.

Ранее мы писали, как приготовить фасоль по-монастырски с овощами.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.