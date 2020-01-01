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Домашняя юшка с грибами и лапшой: постный рецепт

Сегодня, 12:30Комментариев:0
Рецепт вкусного и сытного первого блюда, которое станет отличной идеей для тех, кто постится.
Ингредиенты
  • Для лапши:
  • Крупа манная 175 г.
  • Мука 70 г.
  • Вода 100 мл.
  • Для супа:
  • Вода 3,5 л.
  • Грибы сухие 30 г.
  • Лук репчатый 100 г.
  • Морковь 200 г.
  • Масло растительное 50 мл.
  • Лавровый лист 3 шт.
  • Укроп 1 пучок
  • Перец черный молотый
  • Перец черный горошком
  • Соль
Домашняя юшка с грибами и лапшой: постный рецепт
Домашняя юшка с грибами и лапшой: постный рецепт / pinterest.com

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С 28 ноября длится рождественский пост, именуемый в народе Филипповкой. Он закончится 6 января. Для тех, кто придерживается поста и не употребляет продукты животного происхождения, предлагаем рецепт постной грибной юшки с домашней лапшой. 

Чтобы приготовить грибную юшку, советуем использовать сухие белые грибы. Такой суп сложно чем-то испортить, он получается ароматным у любой хозяйки. После 20-минутного замачивания они будут готовы к использованию в супе. Для приготовления домашней лапши, необходимо сделать традиционный замес теста. Изюминка: добавление в муку манки. И данного объема ингредиентов получается около 350 гр. домашней лапши. 

pinterest.com

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Приготовление:

  1. Смешать муку с манкой, собрать горкой и, сделав в ней ямку, влить воду.
  2. Замесить тесто, вымешивая не менее 15 минут.
  3. Скатать в шар, обернуть пищевой пленкой, оставить в холодильнике на полчаса.
  4. Разделить тесто на две части, каждую раскатать в пласт не толще 2 мм.
  5. Скатать тесто в рулон и тонко нарезать шайбочками.
  6. Распрямить нарезанное тесто, поместить его на полотенце и дать отдохнуть.
  7. Замочить грибы в теплой воде на 20 минут.
  8. Нарезать мелко лук, натереть на терке морковь. Пассировать все вместе на сковороде до золотистости.
  9. В кипящую воду добавить набухшие грибы, луково-морковную зажарку. Варить на медленном огне четверть часа.
  10. Добавить в бульон лавровый лист, перец горошком, соль, перец.
  11. Закинуть лапшу в последнюю очередь.
  12. Дать супу закипеть, добавить мелко рубленый укроп, через минуту снять с огня.
  13. Дать настояться, разлить порционно по тарелкам.

Ранее мы писали, как приготовить фасоль по-монастырски с овощами. 

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Теги:постные блюда,юшка,грибы,лапша,,
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Источник: IVONA bigmir)net

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