ТОП-3 вкусных рецепта из курицы на скорую руку

Готовим простые, вкусные и быстрые блюда из курицы.

Что на ужин: 3 вкусных рецепта на скорую руку tumblr.com

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Хрустящие куриные “пальчики”: рецепт

Ингредиенты:

2 куриных филе;

1 стакан панировочных сухарей;

0,5 стакана кефира;

2 зубчика чеснока;

соль, специи — по вкусу;

растительное масло.

Приготовление:

Куриное филе отбейте и порежьте на брусочки толщиной 2–3 сантиметра. Смешайте панировочные сухари, соль и специи. Чеснок раздавите и перемешайте с кефиром в отдельной миске. Каждый брусочек филе обмакните сначала в кефир, а потом обваляйте в панировке. Обжаривайте до золотистой корочки. Подавайте с любыми соусами и овощами.

Хрустящие куриные “пальчики”: рецепт Pinterest.com

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Помидоры в кляре: рецепт

Ингредиенты:

3–4 помидора;

200 г твёрдого сыра;

2 яйца;

2 столовой ложки муки;

1 столовая ложка майонеза;

любая зелень для украшения.

Приготовление:

Нарежьте помидоры ломтиками толщиной в полсантиметра.

Сыр натрите на терке, перемешайте его с майонезом, мукой и яйцами.

Каждый кружочек помидора обмакните в этот кляр и выложите на сковороду с разогретым маслом.

Порубите зелень и украсьте блюдо.

Помидоры в кляре: рецепт Pinterest.com

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Рулеты из лаваша с сыром: рецепт

Ингредиенты:

2 тонких лаваша;

4 яйца;

200 г твёрдого сыра;

пучок петрушки;

пучок укропа;

3 столовые ложки сметаны;

соль — по вкусу;

растительное масло для жарки.

Приготовление:

Натрите сыр на терке, порубите зелень.

Нарежьте лаваш на широкие полосы.

Вареные яйца разомните вилкой. Смешайте яйца с сыром и зеленью, добавьте сметану и перемешайте еще раз.

Выложите смесь на лаваш и сверните в небольшие рулеты. Обжарьте их на растительном масле до образования румяной корочки.

Рулеты из лаваша с сыром: рецепт Pinterest.com

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