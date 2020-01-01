ТОП-3 вкусных рецепта из курицы на скорую руку
Готовим простые, вкусные и быстрые блюда из курицы.
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Хрустящие куриные “пальчики”: рецепт
Ингредиенты:
- 2 куриных филе;
- 1 стакан панировочных сухарей;
- 0,5 стакана кефира;
- 2 зубчика чеснока;
- соль, специи — по вкусу;
- растительное масло.
Приготовление:
- Куриное филе отбейте и порежьте на брусочки толщиной 2–3 сантиметра.
- Смешайте панировочные сухари, соль и специи. Чеснок раздавите и перемешайте с кефиром в отдельной миске.
- Каждый брусочек филе обмакните сначала в кефир, а потом обваляйте в панировке.
- Обжаривайте до золотистой корочки. Подавайте с любыми соусами и овощами.
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Помидоры в кляре: рецепт
Ингредиенты:
- 3–4 помидора;
- 200 г твёрдого сыра;
- 2 яйца;
- 2 столовой ложки муки;
- 1 столовая ложка майонеза;
- любая зелень для украшения.
Приготовление:
- Нарежьте помидоры ломтиками толщиной в полсантиметра.
- Сыр натрите на терке, перемешайте его с майонезом, мукой и яйцами.
- Каждый кружочек помидора обмакните в этот кляр и выложите на сковороду с разогретым маслом.
- Порубите зелень и украсьте блюдо.
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Рулеты из лаваша с сыром: рецепт
Ингредиенты:
- 2 тонких лаваша;
- 4 яйца;
- 200 г твёрдого сыра;
- пучок петрушки;
- пучок укропа;
- 3 столовые ложки сметаны;
- соль — по вкусу;
- растительное масло для жарки.
Приготовление:
- Натрите сыр на терке, порубите зелень.
- Нарежьте лаваш на широкие полосы.
- Вареные яйца разомните вилкой. Смешайте яйца с сыром и зеленью, добавьте сметану и перемешайте еще раз.
- Выложите смесь на лаваш и сверните в небольшие рулеты. Обжарьте их на растительном масле до образования румяной корочки.
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