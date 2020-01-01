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ТОП-3 вкусных рецепта из курицы на скорую руку

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Готовим простые, вкусные и быстрые блюда из курицы.
Что на ужин: 3 вкусных рецепта на скорую руку
Что на ужин: 3 вкусных рецепта на скорую руку
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Хрустящие куриные “пальчики”: рецепт 

Ингредиенты

  • 2 куриных филе; 
  • 1 стакан панировочных сухарей; 
  • 0,5 стакана кефира; 
  • 2 зубчика чеснока; 
  • соль, специи — по вкусу; 
  • растительное масло. 

Приготовление: 

  1. Куриное филе отбейте и порежьте на брусочки толщиной 2–3 сантиметра.
  2. Смешайте панировочные сухари, соль и специи. Чеснок раздавите и перемешайте с кефиром в отдельной миске.
  3. Каждый брусочек филе обмакните сначала в кефир, а потом обваляйте в панировке.
  4. Обжаривайте до золотистой корочки. Подавайте с любыми соусами и овощами. 

 

Хрустящие куриные “пальчики”: рецепт
Хрустящие куриные “пальчики”: рецепт
Pinterest.com

 

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Помидоры в кляре: рецепт 

Ингредиенты:

  • 3–4 помидора; 
  • 200 г твёрдого сыра; 
  • 2 яйца; 
  • 2 столовой ложки муки; 
  • 1 столовая ложка майонеза; 
  • любая зелень для украшения. 

Приготовление: 

  • Нарежьте помидоры ломтиками толщиной в полсантиметра.
  • Сыр натрите на терке, перемешайте его с майонезом, мукой и яйцами.
  • Каждый кружочек помидора обмакните в этот кляр и выложите на сковороду с разогретым маслом.
  • Порубите зелень и украсьте блюдо. 

 

Помидоры в кляре: рецепт
Помидоры в кляре: рецепт
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Рулеты из лаваша с сыром: рецепт 

Ингредиенты:

  • 2 тонких лаваша; 
  • 4 яйца; 
  • 200 г твёрдого сыра; 
  • пучок петрушки; 
  • пучок укропа; 
  • 3 столовые ложки сметаны; 
  • соль — по вкусу; 
  • растительное масло для жарки. 

Приготовление: 

  • Натрите сыр на терке, порубите зелень.
  • Нарежьте лаваш на широкие полосы.
  • Вареные яйца разомните вилкой. Смешайте яйца с сыром и зеленью, добавьте сметану и перемешайте еще раз.
  • Выложите смесь на лаваш и сверните в небольшие рулеты. Обжарьте их на растительном масле до образования румяной корочки.

 

Рулеты из лаваша с сыром: рецепт
Рулеты из лаваша с сыром: рецепт
Pinterest.com

 

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Теги: рецепты, быстрые рецепты, курица, закуски
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