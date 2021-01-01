ТОП-3 алкогольных коктейля для знойных выходных
Я веду здоровый образ жизни, но почти никогда не отказываю себе в удовольствии выходного дня. Но расслабляться нужно красиво, так что иногда я балую себя коктейлями. Вот 3 моих любимых рецепта, которые легко приготовить самостоятельно.
Сангрия
Начну, пожалуй, не совсем с коктейля, но с очень вкусного и приятного напитка. Сангрия – национальный испанский напиток. Я влюбилась в нее, когда попробовала сангрию на родине. Самая вкусная она, конечно, в Испании, но домашнюю тоже можно сделать идеальной. Поскольку мое любимое вино – белое сухое, я готовлю сангрию именно на его основе. Рецепт такой:
Ингредиенты:
- Белое сухое вино – 750 мл
- Бренди – 60 мл
- Ягоды – клубника и голубика
- Яблочный сок – 1л
- Лед
Способ приготовления:
- Смешайте вино, бренди и сок
- Добавить ягоду в вино
- Добавьте лед по вкусу и сразу подавайте
Апероль Шприц
Апероль появился в 19 или 20 веке, потому что солдаты разбавляли игристые вина водой. Сейчас этот коктейль более изысканный и интересный. Он, конечно, на любителя, но мне нравится, так что делюсь:
Ингредиенты:
- Cava – 60 мл
- Биттер Апероль – 40мл
- Газировка – 20 мл
- Лед в кубиках
Способ приготовления:
- Наполнить высокий винный бокал льдом доверху
- Влить вино
- Тонкой струей влить Cava
- Украсить долькой апельсина или лимона
- Подавайте!
Лучше всего пить через трубочку!
Клубничный мохито
Вкусный, красивый и очень освежающий летний алкогольный коктейль.
Ингредиенты:
- Клубника - 10 штук
- Свежая мята - 1 пучок
- Лайм - 1 штука
- Спрайт - 1 банка
- Лед по вкусу
- Ром
Способ приготовления:
- Клубничку мелко нарезать, также нарезать часть мяты.
- На дно стакана положить лед, нарезанную клубнику и мяту, оставшуюся клубнику разрезать пополам и красиво положить на дно стакана, прикрыть это все листочками мяты.
- Залить все охлажденным спрайтом и ромом.
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