ТОП-3 алкогольных коктейля для знойных выходных

Успешная бизнесвумен и экс-участница шоу «Холостяк» Марина Аристова делится рецептами любимых алкогольных коктейлей.

Я веду здоровый образ жизни, но почти никогда не отказываю себе в удовольствии выходного дня. Но расслабляться нужно красиво, так что иногда я балую себя коктейлями. Вот 3 моих любимых рецепта, которые легко приготовить самостоятельно.

Сангрия

Сангрия depositphotos.com

Начну, пожалуй, не совсем с коктейля, но с очень вкусного и приятного напитка. Сангрия – национальный испанский напиток. Я влюбилась в нее, когда попробовала сангрию на родине. Самая вкусная она, конечно, в Испании, но домашнюю тоже можно сделать идеальной. Поскольку мое любимое вино – белое сухое, я готовлю сангрию именно на его основе. Рецепт такой:

Ингредиенты:

Белое сухое вино – 750 мл

Бренди – 60 мл

Ягоды – клубника и голубика

Яблочный сок – 1л

Лед

Способ приготовления:

Смешайте вино, бренди и сок Добавить ягоду в вино Добавьте лед по вкусу и сразу подавайте

Апероль Шприц

Апероль Шприц depositphotos.com

Апероль появился в 19 или 20 веке, потому что солдаты разбавляли игристые вина водой. Сейчас этот коктейль более изысканный и интересный. Он, конечно, на любителя, но мне нравится, так что делюсь:

Ингредиенты:

Cava – 60 мл

Биттер Апероль – 40мл

Газировка – 20 мл

Лед в кубиках

Способ приготовления:

Наполнить высокий винный бокал льдом доверху Влить вино Тонкой струей влить Cava Украсить долькой апельсина или лимона Подавайте!

Лучше всего пить через трубочку!

Клубничный мохито

Клубничный мохито depositphotos.com

Вкусный, красивый и очень освежающий летний алкогольный коктейль.

Ингредиенты:

Клубника - 10 штук

Свежая мята - 1 пучок

Лайм - 1 штука

Спрайт - 1 банка

Лед по вкусу

Ром

Способ приготовления:

Клубничку мелко нарезать, также нарезать часть мяты. На дно стакана положить лед, нарезанную клубнику и мяту, оставшуюся клубнику разрезать пополам и красиво положить на дно стакана, прикрыть это все листочками мяты. Залить все охлажденным спрайтом и ромом.

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