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ТОП-3 алкогольных коктейля для знойных выходных

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Успешная бизнесвумен и экс-участница шоу «Холостяк» Марина Аристова делится рецептами любимых алкогольных коктейлей.
ТОП-3 алкогольных летних коктейля
ТОП-3 алкогольных летних коктейля
depositphotos.com

Я веду здоровый образ жизни, но почти никогда не отказываю себе в удовольствии выходного дня. Но расслабляться нужно красиво, так что иногда я балую себя коктейлями. Вот 3 моих любимых рецепта, которые легко приготовить самостоятельно.

Сангрия

Сангрия
Сангрия
depositphotos.com

Начну, пожалуй, не совсем с коктейля, но с очень вкусного и приятного напитка. Сангрия – национальный испанский напиток. Я влюбилась в нее, когда попробовала сангрию на родине. Самая вкусная она, конечно, в Испании, но домашнюю тоже можно сделать идеальной. Поскольку мое любимое вино – белое сухое, я готовлю сангрию именно на его основе. Рецепт такой:

Ингредиенты:

  • Белое сухое вино – 750 мл
  • Бренди – 60 мл
  • Ягоды – клубника и голубика
  • Яблочный сок – 1л
  • Лед

Способ приготовления:

  1. Смешайте вино, бренди и сок
  2. Добавить ягоду в вино
  3. Добавьте лед по вкусу и сразу подавайте

Апероль Шприц

Апероль Шприц
Апероль Шприц
depositphotos.com

Апероль появился в 19 или 20 веке, потому что солдаты разбавляли игристые вина водой. Сейчас этот коктейль более изысканный и интересный. Он, конечно, на любителя, но мне нравится, так что делюсь:

Ингредиенты:

  • Cava – 60 мл
  • Биттер Апероль – 40мл
  • Газировка – 20 мл
  • Лед в кубиках

Способ приготовления:

  1. Наполнить высокий винный бокал льдом доверху
  2. Влить вино
  3. Тонкой струей влить Cava
  4. Украсить долькой апельсина или лимона
  5. Подавайте!

Лучше всего пить через трубочку!

Клубничный мохито

Клубничный мохито
Клубничный мохито
depositphotos.com

Вкусный, красивый и очень освежающий летний алкогольный коктейль.

Ингредиенты:

  • Клубника - 10 штук
  • Свежая мята - 1 пучок
  • Лайм - 1 штука
  • Спрайт - 1 банка
  • Лед по вкусу
  • Ром

Способ приготовления:

  1. Клубничку мелко нарезать, также нарезать часть мяты.
  2. На дно стакана положить лед, нарезанную клубнику и мяту, оставшуюся клубнику разрезать пополам и красиво положить на дно стакана, прикрыть это все листочками мяты.
  3. Залить все охлажденным спрайтом и ромом.

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Теги: рецепты, напитки, алкогольные напитки, коктейли, летние коктейли, сангрия, апероль шприц, клубничный мохито
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Источник: ivona bigmir)net, пресс-служба

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