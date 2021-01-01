Готовим диетические блины: 3 топ-рецепта
Блины - одно из самых старинных кулинарных изделий. Диетические блины делают из овсяной или гречневой муки. Чтобы приготовить диетические блины из овсянки или диетические гречневые блины нужно знать маленькие секреты.
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Рецепт диетических блинов на воде можно использовать тогда, когда в холодильнике не оказалось молока, зато есть минеральная вода или чай. Очень вкусные диетические блины на основе кукурузной муки.
Блины на минеральной воде
Ингредиенты:
- Вода сильногазированная и обычная - по 200 мл;
- Мука - 200 гр.;
- Масло растительное - 2 ст.л.;
- Сахар - 1 ст.л.;
- Соль, сахар - по щепотке.
Приготовление
- Просеянную муку смешать с сахаром и солью, налить минералку.
- Накрыть крышкой и оставить на полчаса.
- Закипятить воду, влить масло, перемешать.
- Соединить все в одну массу и выпекать из нее блины.
Блины на чае
Ингредиенты:
- Чай любой - 250 мл.;
- Мука - 6 ст. л.;
- Разрыхлитель - 1 ч. л.;
- Соль - 1 щепотка;
- Сахар - 3 ст. л.;
- Растительное масло - 1 ст. л.;
- Ванильный сахар - 1 пакетик (10 г).
Приготовление
- Заварить чай.
- Добавить к чаю сахар, соль, ванилин и масло. Перемешать.
- Добавить просеянную муку и разрыхлитель.
- Выпекать 1-2 минуты с каждою стороны.
Блины на кукурузной муке
Ингредиенты:
- Минеральная вода - 2,5 ст.;
- Мука кукурузная, мука пшеничная - по стакану каждого вида;
- Яйца - 3 шт.;
- Сахар - 2 ст.л.;
- Соль - щепотка;
- Растительное масло - 3 ст.л.
Приготовление
- Смешать оба вида муки, добавить соль и сахар.
- Взбить яйца, влить в муку. Перемешать.
- Вливать постепенно воду, потом масло.
- Оставить на 1-2 часа, далее - выпекать.
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