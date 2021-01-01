Готовим диетические блины: 3 топ-рецепта

Блины - одно из самых старинных кулинарных изделий. Диетические блины делают из овсяной или гречневой муки. Чтобы приготовить диетические блины из овсянки или диетические гречневые блины нужно знать маленькие секреты.

Читай также: Блинчики с лососем и огурцом

Рецепт диетических блинов на воде можно использовать тогда, когда в холодильнике не оказалось молока, зато есть минеральная вода или чай. Очень вкусные диетические блины на основе кукурузной муки.

Блины на минеральной воде

unsplash.com

Ингредиенты:

Вода сильногазированная и обычная - по 200 мл;

Мука - 200 гр.;

Масло растительное - 2 ст.л.;

Сахар - 1 ст.л.;

Соль, сахар - по щепотке.

Приготовление

Просеянную муку смешать с сахаром и солью, налить минералку. Накрыть крышкой и оставить на полчаса. Закипятить воду, влить масло, перемешать. Соединить все в одну массу и выпекать из нее блины.

Блины на чае

unsplash.com

Ингредиенты:

Чай любой - 250 мл.;

Мука - 6 ст. л.;

Разрыхлитель - 1 ч. л.;

Соль - 1 щепотка;

Сахар - 3 ст. л.;

Растительное масло - 1 ст. л.;

Ванильный сахар - 1 пакетик (10 г).

Приготовление

Заварить чай. Добавить к чаю сахар, соль, ванилин и масло. Перемешать. Добавить просеянную муку и разрыхлитель. Выпекать 1-2 минуты с каждою стороны.

Блины на кукурузной муке

unsplash.com

Ингредиенты:

Минеральная вода - 2,5 ст.;

Мука кукурузная, мука пшеничная - по стакану каждого вида;

Яйца - 3 шт.;

Сахар - 2 ст.л.;

Соль - щепотка;

Растительное масло - 3 ст.л.

Приготовление

Смешать оба вида муки, добавить соль и сахар. Взбить яйца, влить в муку. Перемешать. Вливать постепенно воду, потом масло. Оставить на 1-2 часа, далее - выпекать.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.