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Готовим диетические блины: 3 топ-рецепта

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Блины - одно из самых старинных кулинарных изделий. Диетические блины делают из овсяной или гречневой муки. Чтобы приготовить диетические блины из овсянки или диетические гречневые блины нужно знать маленькие секреты.
ТОП-3 рецепта диетических блинов
ТОП-3 рецепта диетических блинов
Depositphotos.com

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Рецепт диетических блинов на воде можно использовать тогда, когда в холодильнике не оказалось молока, зато есть минеральная вода или чай. Очень вкусные диетические блины на основе кукурузной муки.

Блины на минеральной воде

unsplash.com

Ингредиенты:

  • Вода сильногазированная и обычная - по 200 мл;
  • Мука - 200 гр.;
  • Масло растительное - 2 ст.л.;
  • Сахар - 1 ст.л.;
  • Соль, сахар - по щепотке.

Приготовление

  1. Просеянную муку смешать с сахаром и солью, налить минералку.
  2. Накрыть крышкой и оставить на полчаса.
  3. Закипятить воду, влить масло, перемешать.
  4. Соединить все в одну массу и выпекать из нее блины.

 

Блины на чае

unsplash.com

Ингредиенты:

  • Чай любой - 250 мл.;
  • Мука - 6 ст. л.;
  • Разрыхлитель - 1 ч. л.;
  • Соль - 1 щепотка;
  • Сахар - 3 ст. л.;
  • Растительное масло - 1 ст. л.;
  • Ванильный сахар - 1 пакетик (10 г).

Приготовление

  1. Заварить чай.
  2. Добавить к чаю сахар, соль, ванилин и масло. Перемешать.
  3. Добавить просеянную муку и разрыхлитель.
  4. Выпекать 1-2 минуты с каждою стороны.

Блины на кукурузной муке

unsplash.com

Ингредиенты:

  • Минеральная вода - 2,5 ст.;
  • Мука кукурузная, мука пшеничная - по стакану каждого вида;
  • Яйца - 3 шт.;
  • Сахар - 2 ст.л.;
  • Соль - щепотка;
  • Растительное масло - 3 ст.л.

Приготовление

  1. Смешать оба вида муки, добавить соль и сахар.
  2. Взбить яйца, влить в муку. Перемешать.
  3. Вливать постепенно воду, потом масло.
  4. Оставить на 1-2 часа, далее - выпекать.

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Теги: диетические блюда, диетические блины, блины, диетическое меню, рецепт
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Источник: ivona bigmir)net

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