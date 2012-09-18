ТОП-10 закусок для пикника
Весна – время пикников и свежей зелени. А основное условие прекрасного пикника это, конечно же, вкусная еда. Ведь на природе аппетит разгорается не на шутку.
И тогда обязательно пригодятся легкие и вкусные закуски для пикника: фаршированный багет, несладкие маффины и тарты, сосиски в лаваше и сэндвич с запеченной курицей. Захвати для них яркую одноразовую посуду и салфетки и подавай, пока готовится мясо на гриле.
Куриные маффины с сыром
Маффины - американский вариант кексов, небольшая круглая выпечка, преимущественно сладкая.
Ингредиенты:
- Куриное филе - 500 г
- Сыр твердый - 150 г
- Сметана - 4 ст. л
- Молоко - 250 мл
- Мука цельнозерновая - 1 стакан
- Яйца - 3 шт
- Лук репчатый - 1 шт
- Зелень, соль, перец
Приготовление:
Читай также: Домашняя колбаса на Пасху: пошаговый рецептСмешайте яйца со специями и сметаной, взбить венчиком.
- Добавьте молоко, постепенно вводите муку, постоянно помешивая.
- Отварите куриное филе в течение 15 минут. Охладите.
- Нарежьте курицу кубиками, сыр натрите на мелкой терке.
- Нарежьте мелко лук.
- Смешайте с сыром и курицей.
- Порубите мелко зелень, добавьте к смеси. Перемешайте.
- Добавьте жидкое тесто. Все смешайте.
- Заполните полученной смесью силиконовые формочки для выпекания кексов.
- Выпекайте 25 минут при температуре 180 градусов.
Луковые кольца
Ингредиенты:
- Лук – 3 шт
- Яйцо – 2 шт
- Пиво – 250 мл
- Мука – 100 г
- Соль – ½ ч. л
- Растительное масло - для кляра
Приготовление:
- Очистить лук, нарезать кольцами.
- Отделить желтки от белков.
- Белки взбить в густую пену.
- Желтки взбить с пивом и солью, затем добавить просеянную муку и взбить до однородного состояния.
- Аккуратно ввести белковую смесь в пивное тесто, тщательно перемешать.
- Растительное масло подогреть в глубокой сковороде, обвалять луковые кольца в кляре.
- Обжарить с двух сторон до золотистой корочки.
Фаршированный багет
Вкусное и оригинальное блюдо для пикника – рулет-бутерброд тебе обязательно понравится за простоту приготовления, отличный вкус и аппетитный внешний вид.
Ингредиенты:
- Багет - 1 шт
- Вареные сосиски - 400 г
- Соленые огурцы - 200 г
- Сливочное масло - 150 г
- Дижонская горчица - 1/2 ст. л
- Лимонный сок - 1/2 ст. л
- Соль, молотый перец - по вкусу
- Свежая зелень - по вкусу
Приготовление:
- Багет или батон разрезать вдоль, удалить мякиш.
- Все ингредиенты мелко нарезать, смешать с соком лимона, горчицей, размягченным маслом и перцем.
- К этой смеси добавить подсушенный в духовке и мелко раскрошенный мякиш, еще раз перемешать, уложить в половинки хлеба и соединить.
- На некоторое время рулет-бутерброд нужно положить в холодильник – масло затвердеет, и блюдо будет готово к употреблению.
- Перед подачей к столу багет нарезается ломтиками.
Капрезе на шпажках
Это легкая итальянская закуска, включающая помидоры, моцареллу, оливковое масло и базилик. Обычно помидоры выкладываются по кругу на тарелке, а на них кладут сыр, базилик и поливают оливковым маслом. На на пикник удобнее взять капрезе на шпажках, а полить оливковым маслом можно непосредственно на месте.
Сосиски в лаваше
Из сосисок можно сделать отменную закуску для пикника, потратив на приготовление немного времени и сил.
Ингредиенты:
- Армянский лаваш - 2 листа
- Сосиски - 8 шт.
- Сыр - 100 г
- Зелень - пучок
- Майонез, кетчуп, горчица - для подачи
Приготовление:
- Отрезать небольшой кусок армянского лаваша, положить на него сосиску, посыпать сыром, зеленью и свернуть лаваш в рулет.
- То же сделать с остальными сосисками.
- Поджарить на решетке до золотистого цвета.
- Подавать с кетчупом, горчицей или майонезом.
Хлебные палочки с ветчиной и инжиром для пикника
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Рецепт приготовления такой закуски для пикника прост: оберните гриссини тонкими ломтиками прошутто и украсьте кусочками инжира.
Подавайте с соусом песто, томатным, чесночным, бешамель или другой итальянской заправкой.
Несладкие тарты для пикника
Ингредиенты:
Для теста:
- Сливочное масло - 120 г
- Мука - 275 г
- Яйцо - 1 шт.
- Холодная вода - 2 ст.л.
- Соль - щепотка
Для начинки:
- Маскарпоне - 200 г
- Яйца - 2 шт.
- Зернистая горчица - 1 ст. л
- Тертый пармезан - 2 ст. л
- Помидоры черри - 10 шт.
- Лук-порей д- 5 см
Приготовление:
- Масло, муку и соль смешать в комбайне в режиме импульса до состояния крошки.
- В чашке смешать 1 яйцо с 2 ст.л .холодной воды.
- Влить яичную смесь в мучную крошку, и смешать, пока тесто не станет мягким и однородным.
- Собрать тесто в шар, завернуть в пищевую пленку и убрать в холодильник на 30 минут.
- Достать тесто из холодильника, раскатать, вырезать круги, равные диаметру формы для выпечки.
- Тщательно выложить тесто в формочки, примять и наколоть вилкой.
- Выложить в холодильник на 30 минут.
- Духовку разогреть до 180*С.
- Для наполнителя смешать аккуратно венчиком маскарпоне с яйцами и горчицей.
- Достать формы с тестом из холодильника.
- Вылить аккуратно яично-сырную смесь на тесто.
- Присыпать тертым пармезаном.
- Помидоры разрезать пополам, лук-порей нарезать кольцами.
- Выложить овощи поверх яично-сырной смеси.
- Выпекать при температуре 180*с до золотистого цвета в течение 40-45 минут.
- Остудить и подавать.
Гороховый хумус
Хумус можно приготовить на собственный вкус: пикантно, мягче, жиже или плотнее. Хумус можно намазывать на тонкий лаваш, более густой - на хлеб или даже есть ложкой.
Ингредиенты:
- Горох - 50 гр
- Кунжут - 1 ст
- Оливковое масло ¼ ст
- Зира - 2 ст. л
- Кориандр - 4 ч. л
- Чеснок - 3-6 зубцов
- Лимон - 1 шт
- Соль- 1 ч.л
- Черный перец, соус Табаско, зелень - по вкусу.
Приготовление:
- Отварите до готовности предварительно замоченный горох, слейте воду.
- Поджарьте кунжут на сухой сковороде.
- Смешайте в блендере кунжут, оливковое масло, большую часть зиры, кориандр и немного горохового отвара.
- Добавьте в блендер горох, взбейте.
- Следите за густотой, при необходимости добавьте гороховый отвар.
- Раздавите чеснок, выдавите лимонный сок.
- Добавьте специи.
- Последним добавьте оставшуюся зиру.
- Тщательно вымешайте.
Сэндвичи с курицей-гриль
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Сэндвичи с курицей, огурцами и сливочным сыром - прекрасная закуска для пикника.
Ингредиенты:
- Куриное филе - 2 шт
- Ржаной хлеб - 8 ломтиков
- Сливочный сыр - 80 г
- Огурец 1-2 шт.
- Зелень, соль, перец - по вкусу
Приготовление:
- Куриное филе разрезать вдоль на тонкие ломтики и быстро обжарить на решетке или на сковороде гриль (можно просто на раскаленной сковороде без масла), посолить, поперчить.
- Остудить до комнатной температуры.
- Зелень мелко нарезать, смешать со сливочным сыром.
- Огурец нарезать тонкими ломтиками.
- Намазать ломтики хлеба сливочным сыром, сверху положить ломтики огурца и ломтики курицы.
- При желании накрыть вторым ломтиком хлеба.
Маффины с помидорами и сосисками
Несладкие маффины с баварскими колбасками, помидорами черри и базиликом – настоящая находка для пикника.
Ингредиенты:
- Яйца - 2 шт
- Молоко - 160 мл
- Мука - 150 г
- Разрыхлитель - 1/2 ч.л
- Соль - 1/2 ч. л
- Сухой базилик - 1 ч. л
- Маленькие баварские колбаски - 8 шт
- Помидоры черри - 6-8 шт.
Приготовление:
- Формочки для маффинов смазать сливочным маслом, духовку разогреть до 180 С.
- В миске смешать муку с разрыхлителем, солью и базиликом. Отставить.
- В другой миске смешать яйца с молоком.
- Влить молочно-яичную смесь в мучную, перемешать.
- Баварские колбаски нарезать кружочками, помидоры разрезать пополам.
- Половину колбасок и помидоров разложить по формочкам, залить тестом, сверху выложить оставшиеся колбаски и помидоры.
- Выпекать 20-25 минут.
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