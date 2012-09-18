ТОП-10 закусок для пикника

Необычные, но очень вкусные и простые в приготовлении закуски для весеннего пикника на природе.

Весна – время пикников и свежей зелени. А основное условие прекрасного пикника это, конечно же, вкусная еда. Ведь на природе аппетит разгорается не на шутку.

И тогда обязательно пригодятся легкие и вкусные закуски для пикника: фаршированный багет, несладкие маффины и тарты, сосиски в лаваше и сэндвич с запеченной курицей. Захвати для них яркую одноразовую посуду и салфетки и подавай, пока готовится мясо на гриле.

Куриные маффины с сыром

Маффины - американский вариант кексов, небольшая круглая выпечка, преимущественно сладкая.

Ингредиенты:

Куриное филе - 500 г

Сыр твердый - 150 г

Сметана - 4 ст. л

Молоко - 250 мл

Мука цельнозерновая - 1 стакан

Яйца - 3 шт

Лук репчатый - 1 шт

Зелень, соль, перец

Приготовление:

Читай также: Домашняя колбаса на Пасху: пошаговый рецепт Смешайте яйца со специями и сметаной, взбить венчиком. Добавьте молоко, постепенно вводите муку, постоянно помешивая. Отварите куриное филе в течение 15 минут. Охладите. Нарежьте курицу кубиками, сыр натрите на мелкой терке. Нарежьте мелко лук. Смешайте с сыром и курицей. Порубите мелко зелень, добавьте к смеси. Перемешайте. Добавьте жидкое тесто. Все смешайте. Заполните полученной смесью силиконовые формочки для выпекания кексов. Выпекайте 25 минут при температуре 180 градусов.

Закуски для пикника: ТОП-10 рецептов depositphotos.com

Луковые кольца

Ингредиенты:

Лук – 3 шт

Яйцо – 2 шт

Пиво – 250 мл

Мука – 100 г

Соль – ½ ч. л

Растительное масло - для кляра

Приготовление:

Очистить лук, нарезать кольцами. Отделить желтки от белков. Белки взбить в густую пену. Желтки взбить с пивом и солью, затем добавить просеянную муку и взбить до однородного состояния. Аккуратно ввести белковую смесь в пивное тесто, тщательно перемешать. Растительное масло подогреть в глубокой сковороде, обвалять луковые кольца в кляре. Обжарить с двух сторон до золотистой корочки.

Закуски для пикника: ТОП-10 рецептов pinterest.com

Фаршированный багет

Вкусное и оригинальное блюдо для пикника – рулет-бутерброд тебе обязательно понравится за простоту приготовления, отличный вкус и аппетитный внешний вид.

Ингредиенты:

Багет - 1 шт

Вареные сосиски - 400 г

Соленые огурцы - 200 г

Сливочное масло - 150 г

Дижонская горчица - 1/2 ст. л

Лимонный сок - 1/2 ст. л

Соль, молотый перец - по вкусу

Свежая зелень - по вкусу

Приготовление:

Багет или батон разрезать вдоль, удалить мякиш. Все ингредиенты мелко нарезать, смешать с соком лимона, горчицей, размягченным маслом и перцем. К этой смеси добавить подсушенный в духовке и мелко раскрошенный мякиш, еще раз перемешать, уложить в половинки хлеба и соединить. На некоторое время рулет-бутерброд нужно положить в холодильник – масло затвердеет, и блюдо будет готово к употреблению. Перед подачей к столу багет нарезается ломтиками.

Закуски для пикника: ТОП-10 рецептов myfridgefood.com

Капрезе на шпажках

Это легкая итальянская закуска, включающая помидоры, моцареллу, оливковое масло и базилик. Обычно помидоры выкладываются по кругу на тарелке, а на них кладут сыр, базилик и поливают оливковым маслом. На на пикник удобнее взять капрезе на шпажках, а полить оливковым маслом можно непосредственно на месте.

Закуски для пикника: ТОП-10 рецептов pinterest.com

Сосиски в лаваше

Из сосисок можно сделать отменную закуску для пикника, потратив на приготовление немного времени и сил.

Ингредиенты:

Армянский лаваш - 2 листа

Сосиски - 8 шт.

Сыр - 100 г

Зелень - пучок

Майонез, кетчуп, горчица - для подачи

Приготовление:

Отрезать небольшой кусок армянского лаваша, положить на него сосиску, посыпать сыром, зеленью и свернуть лаваш в рулет. То же сделать с остальными сосисками. Поджарить на решетке до золотистого цвета. Подавать с кетчупом, горчицей или майонезом.

Закуски для пикника: ТОП-10 рецептов al-kzn.ru

Хлебные палочки с ветчиной и инжиром для пикника

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Рецепт приготовления такой закуски для пикника прост: оберните гриссини тонкими ломтиками прошутто и украсьте кусочками инжира.

Подавайте с соусом песто, томатным, чесночным, бешамель или другой итальянской заправкой.

Закуски для пикника: ТОП-10 рецептов pinterest.com

Несладкие тарты для пикника

Ингредиенты:

Для теста:

Сливочное масло - 120 г

Мука - 275 г

Яйцо - 1 шт.

Холодная вода - 2 ст.л.

Соль - щепотка

Для начинки:

Маскарпоне - 200 г

Яйца - 2 шт.

Зернистая горчица - 1 ст. л

Тертый пармезан - 2 ст. л

Помидоры черри - 10 шт.

Лук-порей д- 5 см

Приготовление:

Масло, муку и соль смешать в комбайне в режиме импульса до состояния крошки. В чашке смешать 1 яйцо с 2 ст.л .холодной воды. Влить яичную смесь в мучную крошку, и смешать, пока тесто не станет мягким и однородным. Собрать тесто в шар, завернуть в пищевую пленку и убрать в холодильник на 30 минут. Достать тесто из холодильника, раскатать, вырезать круги, равные диаметру формы для выпечки. Тщательно выложить тесто в формочки, примять и наколоть вилкой. Выложить в холодильник на 30 минут. Духовку разогреть до 180*С. Для наполнителя смешать аккуратно венчиком маскарпоне с яйцами и горчицей. Достать формы с тестом из холодильника. Вылить аккуратно яично-сырную смесь на тесто. Присыпать тертым пармезаном. Помидоры разрезать пополам, лук-порей нарезать кольцами. Выложить овощи поверх яично-сырной смеси. Выпекать при температуре 180*с до золотистого цвета в течение 40-45 минут. Остудить и подавать.

Закуски для пикника: ТОП-10 рецептов o-lesyk.livejournal.com

Гороховый хумус

Хумус можно приготовить на собственный вкус: пикантно, мягче, жиже или плотнее. Хумус можно намазывать на тонкий лаваш, более густой - на хлеб или даже есть ложкой.

Ингредиенты:

Горох - 50 гр

Кунжут - 1 ст

Оливковое масло ¼ ст

Зира - 2 ст. л

Кориандр - 4 ч. л

Чеснок - 3-6 зубцов

Лимон - 1 шт

Соль- 1 ч.л

Черный перец, соус Табаско, зелень - по вкусу.

Приготовление:

Отварите до готовности предварительно замоченный горох, слейте воду. Поджарьте кунжут на сухой сковороде. Смешайте в блендере кунжут, оливковое масло, большую часть зиры, кориандр и немного горохового отвара. Добавьте в блендер горох, взбейте. Следите за густотой, при необходимости добавьте гороховый отвар. Раздавите чеснок, выдавите лимонный сок. Добавьте специи. Последним добавьте оставшуюся зиру. Тщательно вымешайте.

Закуски для пикника: ТОП-10 рецептов depositphotos.com

Сэндвичи с курицей-гриль

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Сэндвичи с курицей, огурцами и сливочным сыром - прекрасная закуска для пикника.

Ингредиенты:

Куриное филе - 2 шт

Ржаной хлеб - 8 ломтиков

Сливочный сыр - 80 г

Огурец 1-2 шт.

Зелень, соль, перец - по вкусу

Приготовление:

Куриное филе разрезать вдоль на тонкие ломтики и быстро обжарить на решетке или на сковороде гриль (можно просто на раскаленной сковороде без масла), посолить, поперчить. Остудить до комнатной температуры. Зелень мелко нарезать, смешать со сливочным сыром. Огурец нарезать тонкими ломтиками. Намазать ломтики хлеба сливочным сыром, сверху положить ломтики огурца и ломтики курицы. При желании накрыть вторым ломтиком хлеба.

Закуски для пикника: ТОП-10 рецептов a-krol-cookbook.livejournal.com

Маффины с помидорами и сосисками

Несладкие маффины с баварскими колбасками, помидорами черри и базиликом – настоящая находка для пикника.

Ингредиенты:

Яйца - 2 шт

Молоко - 160 мл

Мука - 150 г

Разрыхлитель - 1/2 ч.л

Соль - 1/2 ч. л

Сухой базилик - 1 ч. л

Маленькие баварские колбаски - 8 шт

Помидоры черри - 6-8 шт.

Приготовление:

Формочки для маффинов смазать сливочным маслом, духовку разогреть до 180 С. В миске смешать муку с разрыхлителем, солью и базиликом. Отставить. В другой миске смешать яйца с молоком. Влить молочно-яичную смесь в мучную, перемешать. Баварские колбаски нарезать кружочками, помидоры разрезать пополам. Половину колбасок и помидоров разложить по формочкам, залить тестом, сверху выложить оставшиеся колбаски и помидоры. Выпекать 20-25 минут.

Закуски для пикника: ТОП-10 рецептов pinterest.com

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