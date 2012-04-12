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Как приготовить мраморные пасхальные яйца?

Комментариев: 10
Приготовить мраморные яйца предельно просто, но результат всегда очень эффектный и необычный.
Мраморные пасхальные яйца: Рецепт приготовления (с видео)
Мраморные пасхальные яйца: Рецепт приготовления (с видео)
pinterest.com

Мраморные яйца - креативное и необычное украшение пасхального стола, ведь под яркой скорлупой вас будет ожидать настоящее мраморное сокровище! Как приготовить мраморные яйца к пасхальному столу, расскажет Ivona.  

Мраморные пасхальные яйца: Рецепт приготовления (с видео)
Мраморные пасхальные яйца: Рецепт приготовления (с видео)
pinterest.com

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Как приготовить мраморные яйца?

 На самом деле  схема действий проста: достаточно лишь отварить яйца вкрутую, надбить скорлупу, чтобы получились узоры из трещин, и отправить  их в раствор пищевого красителя на некоторое время (в зависимости от интенсивности красящих средств).

Мраморные пасхальные яйца: Рецепт приготовления (с видео)
Мраморные пасхальные яйца: Рецепт приготовления (с видео)
pinterest.com

Главное в приготовлении мраморных яиц - использовать только безопасные, натуральные красители. К счастью, матушка-природа наделила красящими свойствами множество полезных продуктов. Мраморные яйца могут получится всех цветов радуги, если знать, чем красить.

Мраморные пасхальные яйца: Рецепт приготовления (с видео)
Мраморные пасхальные яйца: Рецепт приготовления (с видео)
pinterest.com

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Мраморные яйца по-китайски

Яйца с необычным орнаментом, напоминающим мрамор, к слову, являются популярной закуской в восточных странах, в особенности в Китае. Там для окрашивания яиц используют соевый соус и крепкий раствор черного чая. В такой смеси яйца с надбито скорлупой проваривают с добавлением специй. Получается красивое, мраморное яйцо с богатым, пряным ароматом и неповторимым вкусом. Такое блюдо будет уместным и на пасхальном столе, совмещая в себе изящность мраморных линий, оригинальную подачу и отличный вкус.

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Теги: Пасха, пасхальные рецепты, пасхальные яйца, пасхальные блюда, крашеные яйца, Пасха 2021
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (10)
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Осталось 600 символов
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гость  (аноним)  31.03.2020, 22:02
Оценка:  0
гость
Отличная новость , теперь наблюдаем как после выкупа земли жuDu плавно поднимают цены на продовольствие раз так в 10 как это было сделано с газом!! И тогда настанет полная Слава Укране !! ха ха !! Слава Евреям !! Галицаев можно не трогать они за тарелку супа уже давно ноги лижут хозяевам !
гость  (аноним)  31.03.2020, 22:00
Оценка:  0
гость
Отличная новость , теперь наблюдаем как после выкупа земли жuDu плавно понимают цены на продовольствие раз так в 10 как это было сделано с газом!! И тогда настанет полная Слава Укране !! ха ха !! Слава Евреям !! Галицаяв можно не трогать они за тарелку супа и так служить будут хорошо!!
гость  (аноним)  31.03.2020, 20:44
Оценка:  0
гость
На х...у...й послать этот ж...и...д..о..вский "праздник". Пейсатых сатанюг на х...у...й из Украины.
гость  (аноним)  31.03.2020, 20:14
Оценка:  0
гость
Идиоты, считающие себя православными кто по привычке, кто по убеждению, не удосужившись разобраться в «своей вере», всеми семьями красят яйца, готовят куличи, потом яйцами бьются, съедают под водочку куличи и таким образом «приближаются к богу» (т.е. к сатане - жидовскому Иегове).
гость  (аноним)  31.03.2020, 20:13
Оценка:  0
гость
Лучше на яйцах нарисовать морды пейсатых сатанистов из ВР Украины. Горите в аду.
гость  (аноним)  17.04.2013, 16:19
Оценка:  +1
гость
Фу, аж смотреть противно, не то что есть. Одно дело скарлупу покрасить, а с самим яйцом это уже перебор.
гость  (аноним)  27.04.2012, 23:34
Оценка:  -1
гость
Очень красиво
гость  (аноним)  16.04.2012, 11:03
Оценка:  +1
гость
Ну ничего так на вид - необычно. Но такие красители явно не пищевые, в этом нет ничего хорошего, я бы такое не ела)))
IL@NG    13.04.2012, 19:20
Оценка:  0
IL@NG
По моему прикольно, красиво смотрятся.
inga33    12.04.2012, 13:01
Оценка:  0
inga33
Фу...бред какой -то
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