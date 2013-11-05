Приготовить зефир самостоятельно непросто, но вполне реально.

Зефир в домашних условиях: рецепт от Лизы Глинской (с видео) instagram.com/lizaglinskaya

Любимое детское лакомство может показать вершиной кулинарии, однако его вполне можно приготовить в домашних условиях. Рецептом домашнего белого зефира от Лизы Глинской делится Ivona.

Зефир в домашних условиях: рецепт от Лизы Глинской (с видео) pinterest.com

Читай также: Паска на сухих дрожжах: простой пошаговый рецепт

Сложно поверить, что белый, легкий и воздушный зефир делают из... яблок. Точнее, из яблочного пюре, которое взбивают с яичным белком и сахаром.

В итоге получается легкая пена, которая тает во рту. А для того, чтобы зефир не растаял и получился довольно плотным, в него добавляют различные формообразующие компоненты: пектин, агаровый сироп, желатиновая (мармеладная) масса.

Зефир в домашних условиях: рецепт от Лизы Глинской (с видео) pinterest.com

Читай также: Постный вишнево-шоколадный кекс: видеорецепт

Технология изготовления зефира напоминает рецепт торта Птичье молоко. Яблочное пюре с добавлением сахара и белка взбивают в пышную массу и вливают сахарно-агаровый сироп, взбивают до густоты, отсаживают на пекарскую бумагу. Для полного застывания и стабилизации достаточно пяти часов при комнатной температуре.

Зефир в домашних условиях: рецепт от Лизы Глинской (с видео) pinterest.com

Потом зефир нужно подсушить при комнатной температуре еще около суток, чтобы образовалась тонкая корочка. Готовые изделия припудривают сахарной пудрой и склеивают попарно.

Ранее мы рассказывали, как приготовить банановые чипсы.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.