Зефир в домашних условиях: рецепт от Лизы Глинской (с видео)
Любимое детское лакомство может показать вершиной кулинарии, однако его вполне можно приготовить в домашних условиях. Рецептом домашнего белого зефира от Лизы Глинской делится Ivona.
Читай также: Паска на сухих дрожжах: простой пошаговый рецепт
Сложно поверить, что белый, легкий и воздушный зефир делают из... яблок. Точнее, из яблочного пюре, которое взбивают с яичным белком и сахаром.
В итоге получается легкая пена, которая тает во рту. А для того, чтобы зефир не растаял и получился довольно плотным, в него добавляют различные формообразующие компоненты: пектин, агаровый сироп, желатиновая (мармеладная) масса.
Читай также: Постный вишнево-шоколадный кекс: видеорецепт
Технология изготовления зефира напоминает рецепт торта Птичье молоко. Яблочное пюре с добавлением сахара и белка взбивают в пышную массу и вливают сахарно-агаровый сироп, взбивают до густоты, отсаживают на пекарскую бумагу. Для полного застывания и стабилизации достаточно пяти часов при комнатной температуре.
Потом зефир нужно подсушить при комнатной температуре еще около суток, чтобы образовалась тонкая корочка. Готовые изделия припудривают сахарной пудрой и склеивают попарно.
Ранее мы рассказывали, как приготовить банановые чипсы.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил