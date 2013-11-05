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Зефир в домашних условиях: рецепт от Лизы Глинской (с видео)

Комментариев: 2
Приготовить зефир самостоятельно непросто, но вполне реально.
Зефир в домашних условиях: рецепт от Лизы Глинской (с видео)
Зефир в домашних условиях: рецепт от Лизы Глинской (с видео)
instagram.com/lizaglinskaya

Любимое детское лакомство может показать вершиной кулинарии, однако его вполне можно приготовить в домашних условиях. Рецептом домашнего белого зефира от Лизы Глинской делится Ivona.

Зефир в домашних условиях: рецепт от Лизы Глинской (с видео)
Зефир в домашних условиях: рецепт от Лизы Глинской (с видео)
pinterest.com

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Сложно поверить, что белый, легкий и воздушный зефир делают из... яблок. Точнее, из яблочного пюре, которое взбивают с яичным белком и сахаром. 

В итоге получается легкая пена, которая тает во рту. А для того, чтобы зефир не растаял и получился довольно плотным, в него добавляют  различные формообразующие компоненты: пектин, агаровый сироп, желатиновая (мармеладная) масса. 

Зефир в домашних условиях: рецепт от Лизы Глинской (с видео)
Зефир в домашних условиях: рецепт от Лизы Глинской (с видео)
pinterest.com

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Технология изготовления зефира напоминает рецепт торта Птичье молоко. Яблочное пюре с добавлением сахара и белка взбивают в пышную массу и вливают сахарно-агаровый сироп, взбивают до густоты, отсаживают на пекарскую бумагу. Для полного застывания и стабилизации достаточно пяти часов при комнатной температуре.

Зефир в домашних условиях: рецепт от Лизы Глинской (с видео)
Зефир в домашних условиях: рецепт от Лизы Глинской (с видео)
pinterest.com

Потом зефир нужно подсушить при комнатной температуре еще около суток, чтобы образовалась тонкая корочка. Готовые изделия припудривают сахарной пудрой и склеивают попарно.

Ранее мы рассказывали, как приготовить банановые чипсы.

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Теги: зефир, агар-агар, пектин, сладости, десерт, яблоки, домашний зефир, Лиза Глинская
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Источник: IVONA bigmir)net

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Комментариев (2)
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Ирина  (аноним)  22.11.2014, 23:43
Оценка:  0
Ирина
Я давно влюблена в зефир, это такое наслаждение зефир с чаем. Но покупаю всегда зефир только белого цвета, розовый имеет какой-то не очень хороший привкус, может из-за красителя ? Спасибо за видео, обязательно попробую приготовить дома сама. Спасибо !!!
гость  (аноним)  05.11.2013, 03:24
Оценка:  0
гость
Я терпеть не могу Зефир
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