Попробуйте блюда со вкусом лета!

Что приготовить из шелковицы: ТОП-3 вкусных идей pinterest.com

У ягод шелковицы сильный приятный аромат и очень насыщенный, сладкий вкус. Из шелковицы готовят варенье, сок, вино, компот; ее добавляют в начинки для пирогов, ею украшают торты, с ней делают заготовки на зиму. Куда еще можно применить эту волшебную ягоду? Приготовить своим домочадцам волшебный десерт! Лучшие рецепты из шелковицы представит вам Ivona.

Что приготовить из шелковицы: Летний пирог с шелковицей pinterest.com

Читай также: Рецепт абрикосов в сиропе на зиму без стерилизации

Ягоды шелковицы очень нежные и сладкие. Приготовьте с ними вкусный и простой летний пирог - он станет нарядным украшением любого стола! Пирог с шелковицей - оригинальное лакомство и отличная альтернатива “приевшимся“ шарлотке и вишневому пирогу.

Что приготовить из шелковицы: Компот из шелковицы depositphotos.com

Компот из шелковицы отлично утоляет жажду. Он имеет приятный кисло-сладкий вкус и нежный ягодный аромат. Лучше всего пить охлажденным.

Что приготовить из шелковицы: Йогуртовое мороженое с шелковицей depositphotos.com

Читай также: ТОП-7 необычных рецептов из лепестков чайной розы

Предлагаем приготовить домашнее мороженое на основе йогурта с добавлением ягод шелковицы. Быстро, просто, а главное - натурально!

Ранее мы рассказывали, как приготовить необычное вишневое варенье.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.