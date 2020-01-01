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Что приготовить из шелковицы: ТОП-3 вкусных идей

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Попробуйте блюда со вкусом лета!
Что приготовить из шелковицы: ТОП-3 вкусных идей
Что приготовить из шелковицы: ТОП-3 вкусных идей
pinterest.com

У ягод шелковицы сильный приятный аромат и очень насыщенный, сладкий вкус. Из шелковицы готовят варенье, сок, вино, компот; ее добавляют в начинки для пирогов, ею украшают торты, с ней делают заготовки на зиму. Куда еще можно применить эту волшебную ягоду? Приготовить своим домочадцам волшебный десерт! Лучшие рецепты из шелковицы представит вам Ivona.

Что приготовить из шелковицы: Летний пирог с шелковицей
Что приготовить из шелковицы: Летний пирог с шелковицей
pinterest.com

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Ягоды шелковицы очень нежные и сладкие. Приготовьте с ними вкусный и простой летний пирог - он станет нарядным украшением любого стола! Пирог с шелковицей - оригинальное лакомство и отличная альтернатива “приевшимся“ шарлотке и вишневому пирогу.

Что приготовить из шелковицы: Компот из шелковицы
Что приготовить из шелковицы: Компот из шелковицы
depositphotos.com

Компот из шелковицы отлично утоляет жажду. Он имеет приятный кисло-сладкий вкус и нежный ягодный аромат. Лучше всего пить охлажденным.

Что приготовить из шелковицы: Йогуртовое мороженое с шелковицей
Что приготовить из шелковицы: Йогуртовое мороженое с шелковицей
depositphotos.com

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Предлагаем приготовить домашнее мороженое на основе йогурта с добавлением ягод шелковицы. Быстро, просто, а главное - натурально!

Ранее мы рассказывали, как приготовить необычное вишневое варенье.

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Теги: шелковица, летние ягоды, летние рецепты, ягодное мороженое, ягодные десерты, тутовник
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Источник: Ivona bigmir)net

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