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Салаты на Пасху 2020: ТОП-7 праздничных рецептов (с фото) pinterest.com

Дата Пасхи в 2020 году - 19 апреля. Ivona предлагает подборку самых вкусных салатов на Пасху. Порадуйте своих близких новыми, небанальными рецептами.

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Весенний салат из курицы с зеленью

Салат из запеченной курицы, зелени, сухариков и огурцов с майонезной заправкой. Он вполне может заменить полноценный обед, а также послужить украшением пасхального стола.

Салаты на Пасху 2020: Салат из запеченной курицы с зеленью pinterest.com

Французский салат с виноградом и сыром

Этот вкусный и простой в приготовлении салат во французском стиле станет незаменимым блюдом на праздничном столе. Виноград и сыр - популярное сочетание, которое превратит ваш салат в настоящее лакомство как для детей, так и для взрослых.

Салаты на Пасху 2020: Французский салат с виноградом и сыром pinterest.com

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Стейк-салат по-итальянски

Для украинской кухни такой салат кажется довольно необычным. Но он точно не разочарует вас за пасхальным обедом. Соус песто, который используется в качестве заправки, делает вкус салата более насыщенным.

Салаты на Пасху 2020: Стейк-салат по-итальянски pinterest.com

Весенний салат с беконом и помидорами

Вкусная и сытная вариация на тему салата из зелени с яйцом. Бекон, помидоры и гренки делают это простое и привычное сочетание по-настоящему праздничным. Как раз к пасхальному столу!

Салаты на Пасху 2020: Весенний салат с беконом и помидорами pinterest.com

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Нисуаз с тунцом

Немного высокой кухни за праздничным обедом. Знаменитый французский салат Нисуаз - отличный рецепт на Пасху.

Салаты на Пасху 2020: Салат Нисуаз с тунцом pinterest.com

Салат из сельди и авокадо

Все знают, что авокадо прекрасно сочетается с морепродуктами. Этот оригинальный рыбный салат с красным луком и авокадо - лучшее тому доказательство.

Салаты на Пасху 2020: Салат с сельдью и авокадо pinterest.com

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Слоеный салат с беконом и зеленым горошком

Во-первых, это красиво. А во-вторых, такой нарядный праздничный салат из овощей, яиц и бекона непременно порадует вас во время пасхального обеда своим вкусом и сытностью.

Салаты на Пасху 2020: Слоеный салат с беконом и зеленым горошком pinterest.com

Ранее мы рассказывали, какие небанальные салаты без майонеза можно приготовить на Пасху.

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