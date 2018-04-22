В июле начинается сезон голубики. Узнай о полезных и вредных свойствах этой летней ягоды.

Голубика - это небольшой кустарник с плодами темного цвета, который относится к семейству вересковых. Эта ягода - ближайшая родственница черники, вкусная, ароматная и очень полезная. Из нее готовят компоты, варенья, желе, употребляют в свежем виде и выжимают сок. Кроме того - она очень полезна. О плюсах и минусах употребления голубики в пищу расскажет Ivona.

Польза голубики

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Голубику можно по праву назвать одним из самых полезных продуктов в мире. Польза голубики заключается в высоком содержании витаминов С и К. Ее рекомендуют как противовоспалительное средство, регулирующее кроветворную функцию и обмен веществ. Голубика помогает организму усваивать кальций, нормализует работу желчного пузыря и печени, способствует формированию костной и соединительной тканей.

Голубика: польза и вред для здоровья pinterest.com

Ученые из Корнельского университета утверждают: голубика - один из самых сильных антиоксидантов и замедляет старение организма. По данным британских исследователей, эта ягода незаменима для людей с заболеваниями сердца. Голубика прекрасно справляется со скачками давления и отлично дополняет “сердечные“ препараты.

Голубика, по мнению диетологов, относится к той категории редких ягод, употребление которых предотвращает закупорку сосудов.

Кроме витаминов С и К, ягоды голубики содержат целый ряд жизненно важных витаминов: провитамин А, каротиноиды, витамины В1, В2, Р и РР, аскорбиновую кислоту).

Голубика: польза и вред для здоровья pinterest.com

В голубике есть минеральные соли кальция, фосфора, железа, меди, органические кислоты (лимонная, яблочная, уксусная, щавелевая, бензойная). В состав голубики входят 6 незаменимых аминокислот, дубильные вещества, пектины, красящие вещества, клетчатка, сахара.

Вред голубики

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Вред голубики может проявиться при ее употреблении в больших количествах. В этом случае голубика может вызвать головную боль, тошноту и рвоту.

Кроме того, избыточное количество антиоксидантов также может нанести организму вред. В данном случае они будут способствовать уменьшению поступления кислорода в мышцы, тем самым нарушая их функции.

Голубика: польза и вред для здоровья pinterest.com

Калорийность голубики

Калорийность голубики невысокая - всего 61 ккал на 100 г свежих ягод.

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