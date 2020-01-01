Пасхальный торт из воздушного риса на католическую пасху

Разноцветный пасхальный торт из воздушного риса, маршмэллоу и белого шоколада – это вкусный и нарядный десерт на Пасху, которая в 2021 году наступит 4 апреля.

Пасхальный торт из воздушного риса thenovicechefblog.com

Для этого торта желательно использовать гелевые пищевые красители – их легче распределить равномерно. Порошковые пищевые красители нужно будет предварительно развести в небольшом количестве воды.

Украсить десерт можно мелкими конфетками в виде пасхальных яиц, но подойдут и другие варианты декора. Например, марципановые морковки, сахарные цыплята и разноцветная кондитерская посыпка.

Время приготовления: 45 минут

Ингредиенты:

340 г воздушного риса

115 г сливочного масла

1 столовая ложка ванильного экстракта

450 г мини-маршмэллоу белого цвета

пищевой краситель 3 цветов

340 г белых шоколадных чипсов

пасхальные конфеты (в виде яиц или другие)

Рецепт приготовления:

Смазать маслом большую форму для кекса с отверстием в центе, отложить в сторону. Разделить рисовые хлопья между тремя мисками, отложить. В небольшой кастрюле растопить треть сливочного масла, добавить 1 чайную ложку ванили и треть маршмэллоу, постоянно перемешивая силиконовой лопаткой. Когда маршмэллоу расплавятся, снять смесь с огня и добавить в одну миску с воздушным рисом. Добавить несколько капель пищевого красителя одного цвета, хорошо перемешать. Быстро переложить смесь в подготовленную форму и утрамбовать. Повторить эту процедуру еще два раза с оставшимися двумя красителями и рисом. Когда все три слоя будут готовы, поставить торт в холодильник на 15 минут. Затем перевернуть на тарелку для подачи. В микроволновый печи или на водяной бане растопить шоколадные чипсы. Полить торт и украсить его конфетами. Дать шоколаду затвердеть (около часа при комнатной температуре или в течение 15 минут в холодильнике) и подавать. Торт может храниться в герметичном контейнере около недели.

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