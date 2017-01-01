Праздник Крещение Господне отмечают 19 января. На крещенский обед традиционно подавались поровну постные и скоромные блюда.

Праздник Крещение Господне: кулинарные традиции depositphotos.com

День Крещения Господня (Иордань), отмечаемый 19 января, завершает цикл новогодне-рождественских праздников. По поверьям, именно в крещенскую ночь открывается небо, и Всевышний принимает все молитвы и просьбы. Праздник Крещения связан также с очищением души от грехов, поэтому в этот день и принято купаться. Предлагаем узнать, что готовят на Крещение.

Праздник установлен в память о евангельском событии, когда 30‑летний Иисус Христос крестился от Иоанна Предтечи в водах Иордана. Крестившись от Иоанна, Христос исполнил правду, то есть верность и послушание заповедям Божьим. Святой Иоанн Предтеча принял от Бога повеление крестить народ в знак очищения грехов. Как человек, Христос должен был исполнить эту заповедь и, следовательно, креститься от Иоанна.

Что ставят на стол в Крещение:

Особое внимание в христианстве уделено вечеру перед Крещением – Крещенскому сочельнику. Он известен на территории нашей страны как Бабий вечер, Голодная кутья. В этот день христиане готовятся к очищению и освящению святой водой в праздник Крещения. По Уставу Церкви в пищу разрешается употреблять только одно блюдо – кутью.

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Однако обычно в Украине всегда было принято подавать те же блюда, что и на Святой вечер, только не 12, а в гораздо меньшем ассортименте. Обходились в основном постным борщом, варениками, пирожками, капустой, рыбой. Кутью не оставляли умершим, как в Рождественский сочельник, а выносили курам. Весьма интересен обряд, при котором кутью якобы прогоняли. В одних случаях – стреляя из ружья, в других с помощью макогона и заслонки от печи.

Во многих регионах Украины было принято печь специальный обрядовый хлеб, кусок которого должен был съесть перед трапезой каждый из членов семьи. С этим хлебом хозяин обходил дом и все имеющиеся строения и кропил их святой водой. Согласно народным верованиям таким образом он прогонял из хозяйства нужду.

Собственно в день Крещения обязательно натощак выпивали святой воды. Обедали скоромными кушаньями. Каждая хозяйка пыталась накрыть стол как можно лучше. Варили борщ или капустник на свиной грудинке, делали голубцы, вареники, жаркое, жареную с луком печенку, подавали ветчину, колбасу, рубец, кровянку. Стол в этот день считался одним из самых богатых в году, когда отменялись все посты, ели также и много рыбы. Подавали также испеченный накануне свежий хлеб, калачи, пироги, кныши, пышки. Пили водку или настойку, однако немного. На закуску готовили сладкий кисель, а к нему всевозможные коржики, хворост, пряники, орешки, пирожки со сладкой начинкой. В целом же на Водокрещение ели такие же кушанья, как и на Рождество или Новый год.

Праздновать ли праздник в семейном кругу либо же ограничиться только походом в церковь за святой водой – пожалуй, личное дело каждого из нас. Как, впрочем, и традиционное купание в проруби.

Ранее мы писали, где безопасно можно окунуться в прорубь на Крещение-2020.

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