Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Три классных идеи для завтрака: запеченные яблоки

Комментариев: 0
Запекать яблоки в духовке очень просто. Их надо помыть, удалить сердцевину и наполнить сахаром, медом, орехами, творогом или сухофруктами.

Яблоки, запеченные с творогом и изюмом

Запеченные с творогом яблоки
Запеченные с творогом яблоки
depositphotos.com

Запеченные вместе с творогом и изюмом яблоки можно подавать на завтрак или полдник.

Ингредиенты:

  • яблоки – 4 шт.
  • творог – 200 г
  • сахар – 50 г
  • изюм – 50 г
  • ванилин или корица
  • яйцо – 1 шт.
  • манная крупа 1 ст.л.
  • масло

Приготовление: 

1. Яблоки помыть, удалить сердцевину.

2.  Творог смешать с яйцом, сахаром, промытым изюмом, ванилином или корицей и манной крупой.

3. Подготовленной массой начинить яблоки, сложить яблоки в посуду для запекания, смазанную маслом, поместить в духовку до готовности.

4. Подавать со сливками и сахарной пудрой.

Запеченные яблоки с творогом и ванилью

Запеченные с творогом яблоки
Запеченные с творогом яблоки
depositphotos.com

Сладкие запеченные яблоки с нежной творожной начинкой обладают приятным вкусом и ароматом.

Ингредиенты:

  • крупные сладкие яблоки – 4 шт.
  • яичный желток – 1 шт.
  • творог – 150 г
  • сахар – 2 ст.л.
  • ваниль – по вкусу
  • сахарная пудра – для подачи

Приготовление: 

1. Яблоки помыть и счистить верхнюю треть кожуры. Вырезать сердцевину с семечками и выскоблить немного мякоти ложкой.

2. Творог смешать с желтком, сахаром и ванилью; наполнить полученной начинкой яблоки. Поставить в жаропрочную форму, влить немного воды и запекать 25 минут в разогретой до 200 градусов духовке.

3. Подавать десерт теплыми, посыпав сахарной пудрой.

Яблоки, запеченные с творогом и орехами

Запеченные с творогом яблоки
Запеченные с творогом яблоки
depositphotos.com

Готовим простой и вкусный десерт-завтрак родом из детства.

Ингредиенты:

  • творог – 150 г
  • миндаль – 50 г
  • изюм – 50 г
  • яичный желток – 1 шт.
  • мед – 2 ст.л.
  • корица – 1/2 ч.л.
  • яблоки – 7 шт.
  • лимонный сок – 1 ч.л.
  • тертая цедра половины лимона – 1 ч.л.

Приготовление:

1. Духовку разогреть до 200 градусов. Творог протереть до гладкости, миндаль порубить. Изюм обдать кипятком и обсушить.

2. Творог соединить с желтком, медом, лимонным соком и цедрой,корицей и растереть. Добавить изюм, миндаль и хорошо перемешать.

3. Яблоки вымыть, обсушить, осторожно удалить сердцевину вместе с семенами, не прорезая яблоко насквозь.

4. Наполнить творожной массой, поместить в форму, застеленную пергаментом и запекать в духовке 25-30 минут.

Вам будет интересно почитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: завтрак, десерт, яблоки, запеченные яблоки, творог, завтрак выходного дня, субботние завтраки
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь