Три классных идеи для завтрака: запеченные яблоки

Запекать яблоки в духовке очень просто. Их надо помыть, удалить сердцевину и наполнить сахаром, медом, орехами, творогом или сухофруктами.

Яблоки, запеченные с творогом и изюмом

Запеченные с творогом яблоки depositphotos.com

Запеченные вместе с творогом и изюмом яблоки можно подавать на завтрак или полдник.

Ингредиенты:

яблоки – 4 шт.

4 шт. творог – 200 г

200 г сахар – 50 г

50 г изюм – 50 г

50 г ванилин или корица

яйцо – 1 шт.

1 шт. манная крупа – 1 ст.л.

1 ст.л. масло

Приготовление:

1. Яблоки помыть, удалить сердцевину.

2. Творог смешать с яйцом, сахаром, промытым изюмом, ванилином или корицей и манной крупой.

3. Подготовленной массой начинить яблоки, сложить яблоки в посуду для запекания, смазанную маслом, поместить в духовку до готовности.

4. Подавать со сливками и сахарной пудрой.

Запеченные яблоки с творогом и ванилью

Запеченные с творогом яблоки depositphotos.com

Сладкие запеченные яблоки с нежной творожной начинкой обладают приятным вкусом и ароматом.

Ингредиенты:

крупные сладкие яблоки – 4 шт.

4 шт. яичный желток – 1 шт.

1 шт. творог – 150 г

150 г сахар – 2 ст.л.

2 ст.л. ваниль – по вкусу

по вкусу сахарная пудра – для подачи

Приготовление:

1. Яблоки помыть и счистить верхнюю треть кожуры. Вырезать сердцевину с семечками и выскоблить немного мякоти ложкой.

2. Творог смешать с желтком, сахаром и ванилью; наполнить полученной начинкой яблоки. Поставить в жаропрочную форму, влить немного воды и запекать 25 минут в разогретой до 200 градусов духовке.

3. Подавать десерт теплыми, посыпав сахарной пудрой.

Яблоки, запеченные с творогом и орехами

Запеченные с творогом яблоки depositphotos.com

Готовим простой и вкусный десерт-завтрак родом из детства.

Ингредиенты:

творог – 150 г

150 г миндаль – 50 г

50 г изюм – 50 г

50 г яичный желток – 1 шт.

1 шт. мед – 2 ст.л.

2 ст.л. корица – 1/2 ч.л.

1/2 ч.л. яблоки – 7 шт.

7 шт. лимонный сок – 1 ч.л.

1 ч.л. тертая цедра половины лимона – 1 ч.л.

Приготовление:

1. Духовку разогреть до 200 градусов. Творог протереть до гладкости, миндаль порубить. Изюм обдать кипятком и обсушить.

2. Творог соединить с желтком, медом, лимонным соком и цедрой,корицей и растереть. Добавить изюм, миндаль и хорошо перемешать.

3. Яблоки вымыть, обсушить, осторожно удалить сердцевину вместе с семенами, не прорезая яблоко насквозь.

4. Наполнить творожной массой, поместить в форму, застеленную пергаментом и запекать в духовке 25-30 минут.

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