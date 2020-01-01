Три классных идеи для завтрака: запеченные яблоки
Яблоки, запеченные с творогом и изюмом
Запеченные вместе с творогом и изюмом яблоки можно подавать на завтрак или полдник.
Ингредиенты:
- яблоки – 4 шт.
- творог – 200 г
- сахар – 50 г
- изюм – 50 г
- ванилин или корица
- яйцо – 1 шт.
- манная крупа –1 ст.л.
- масло
Приготовление:
1. Яблоки помыть, удалить сердцевину.
2. Творог смешать с яйцом, сахаром, промытым изюмом, ванилином или корицей и манной крупой.
3. Подготовленной массой начинить яблоки, сложить яблоки в посуду для запекания, смазанную маслом, поместить в духовку до готовности.
4. Подавать со сливками и сахарной пудрой.
Запеченные яблоки с творогом и ванилью
Сладкие запеченные яблоки с нежной творожной начинкой обладают приятным вкусом и ароматом.
Ингредиенты:
- крупные сладкие яблоки – 4 шт.
- яичный желток – 1 шт.
- творог – 150 г
- сахар – 2 ст.л.
- ваниль – по вкусу
- сахарная пудра – для подачи
Приготовление:
1. Яблоки помыть и счистить верхнюю треть кожуры. Вырезать сердцевину с семечками и выскоблить немного мякоти ложкой.
2. Творог смешать с желтком, сахаром и ванилью; наполнить полученной начинкой яблоки. Поставить в жаропрочную форму, влить немного воды и запекать 25 минут в разогретой до 200 градусов духовке.
3. Подавать десерт теплыми, посыпав сахарной пудрой.
Яблоки, запеченные с творогом и орехами
Готовим простой и вкусный десерт-завтрак родом из детства.
Ингредиенты:
- творог – 150 г
- миндаль – 50 г
- изюм – 50 г
- яичный желток – 1 шт.
- мед – 2 ст.л.
- корица – 1/2 ч.л.
- яблоки – 7 шт.
- лимонный сок – 1 ч.л.
- тертая цедра половины лимона – 1 ч.л.
Приготовление:
1. Духовку разогреть до 200 градусов. Творог протереть до гладкости, миндаль порубить. Изюм обдать кипятком и обсушить.
2. Творог соединить с желтком, медом, лимонным соком и цедрой,корицей и растереть. Добавить изюм, миндаль и хорошо перемешать.
3. Яблоки вымыть, обсушить, осторожно удалить сердцевину вместе с семенами, не прорезая яблоко насквозь.
4. Наполнить творожной массой, поместить в форму, застеленную пергаментом и запекать в духовке 25-30 минут.
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