4 апреля - Католическая Пасха

Католическая Пасха в 2021 отмечается 4 апреля, а православная - 2 мая. Дата Пасхи у католиков всегда подвижна, она определяется по фазе луны и положению солнца.

Пасха – светлое Христово Воскресение – у христиан не имеет постоянного числа. В зависимости от лунного календаря католическая Пасха приходится на одно из воскресений между 22 марта и 25 апреля. В связи с использованием различных календарей православная и католическая Пасхи совпадают довольно редко.

Праздник католической Пасхи 2021 года выпадает на 4 апреля.

Пасха у католиков обычно наступает раньше, чем у православных depositphotos.com

История Пасхи своими корнями уходит в глубокую древность. Древние иудеи праздновали Песах в честь Исхода из Египта.

Христиане же вложили в этот праздник иной смысл и отмечают его в связи с воскресением Христа. На первом Вселенском соборе Христианских церквей в Никее (325 г.) было решено перенести христианский праздник на неделю позже еврейского.

Постановлением этого же собора Пасха должна отмечаться в первое воскресенье, следующее за первым полнолунием после весеннего равноденствия.

Украшение интерьера на пасху pinterest.com

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Празднику католической Пасхи (как и в православии) предшествует Страстная неделя. В четверг Страстной недели католики отмечают тайную Вечерю. Этот день еще называют Чистым, когда люди убирают свои жилища, чистят и моют комнаты, ведут подготовку к Христовому Воскресению.

Пятница на этой неделе называется Страстной. Она символизирует момент распятия Иисуса Христа, когда он принял мучительную смерть во имя искупления людских грехов и продолжение человеческой жизни. В Страстную субботу католики собираются дома семьями, поминают погребенного Иисуса.

В Канун Христова Воскресения верующие идут в костел на всенощную службу. Во время богослужения там возжигают Пасхал – пасхальную свечу, от нее прихожане зажигают свои свечи. Пасхал – это символ Света Божьего, который просвещает всех. Такие пасхальные свечи считаются целебными и очищающими.

Пасхальный декор стола pinterest.com

Перед Пасхой хозяйки не только готовят праздничную еду, они украшают весь дом салфетками и букетами первоцветов, которые символизируют воскрешение и жизнь. Дети и взрослые начинают Пасхальную трапезу, съедая традиционно окрашенное в красный цвет яйцо.

По преданию яйцо стало красным в руках императора Тиберия, когда Мария Магдалина пришла известить императора о воскрешении Христа. Император, конечно же, не поверил, сказав, что это невозможно, и такая же вероятность воскрешения, как если это яйцо в его руках покраснеет. Согласно легенде, яйцо покраснело, и родилась традиция.

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