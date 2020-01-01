Как приятно удивить свою половинку вкусным сюрпризом на День всех влюбленных?

Романтический ужин - это всегда приятно. Но кто сказал, что романтическим должен быть только ужин? Ведь начать праздновать День святого Валентина можно с самого утра! Ничего особенного не нужно: только вкусные угощения, цветы и маленькая открытка с пожеланием доброго утра. Хорошее настроение будет обеспечено вам двоим! Нужно только перебороть свою лень и проснуться чуть раньше обычного. Ivona подготовила несколько идей для завтрака в постель ко Дню святого Валентина.

День святого Валентина: ТОП-7 идей завтрака в постель pinterest.com

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Сытный завтрак, приготовленный с любовью. В магазинах продаются специальные формочки, которые позволяют приготовить в форме сердечка практически что угодно! Но если у вас такой нет, не беда - серединку из хлеба, чтобы заполнить её яйцом, можно вырезать острым ножом. Для приготовления яичницы по-французски в стиле Для все влюбленных вам понадобится лишь несколько кусочков хлеба, куриные яйца и немного фантазии!

Завтрак в постель на День святого Валентина - Яичница по-французски pinterest.com

Яичница с гуакамоле

Этот завтрак готовится из ломтика черного хлеба, жареного перепелиного яйца и мексиканского соуса гуакамоле. Из хлеба вырезают сердечко, намазывают соусом из авокадо и украшают жареным яйцом. К слову, такой завтрак подойдет для мужчины, который заботится о своей фигуре, ведь в нем лишь натуральные диетические продукты.

Завтрак в постель на День святого Валентина - Яичница с гуакамоле pinterest.com

Фуршет из закусок

Пожалуй, самый просто и быстрый способ накрыт незабываемый завтрак для любимого человека. Вам не понадобится ничего мастерит, варить или жарить (если у вас на это совершенно нет времени, в остальных случаях - по желанию). Вооружившись формочкой в виде сердца, “нарежьте“ овощи, фрукты, колбасу, сыр, хлеб, словом, все - что вы любите есть на завтрак. Выложите съедобные сердечки на доску, добавьте немного соуса в соусник или блюдце. Пусть ваш любимый сам собирает себе бутерброд, или ест ингредиенты по отдельности, макая в соус.

Завтрак в постель на День святого Валентина - Фуршет из закусок pinterest.com

В отдельном преставлении не нуждаются. Нежные, воздушные оладьи в американском стиле, щедро сдобренные джемом, шоколадом или сгущенным молоком оставят сладкие воспоминания в мыслях вашего любимого человека на весь оставшийся день.

Завтрак в постель на День святого Валентина - Панкейки в форме сердца pinterest.com

Фруктовые шашлычки

Десерт на День святого Валентина может быть и романтичным, и легким, и, конечно же, вкусным. Запаситесь свежими фруктами и насадите их на шпажки, на манер шашлыка. Ягоды можно нанизывать целиком, из фруктов с плотной и сочной мякотью можно вырезать сердечки.

Завтрак в постель на День святого Валентина - Фруктовые шашлычки pinterest.com

Йогурт с ягодами и джемом

Наполните красивые прозрачные баночки ягодным джемом (клубничным или малиновым), натуральным йогуртом и украсьте маленькими сахарными сердечками или свежими ягодами. Это очень простой, полезный и вкусный завтрак.

Завтрак в постель на День святого Валентина - Йогурт с ягодами и джемом pinterest.com

Читай также: День святого Валентина: ваш beauty-план к празднику Горячий шоколад с зефиром

Напиток на День всех влюбленных непременно должен быть сладким, нежным и красивым, как ваша любовь. Поэтому горячий шоколад - идеальный выбор для романтического завтрака. Украсьте чашку ароматного шоколада разноцветным зефиром, чтобы напиток был не только обжигающе-прекрасным, но и воздушным.

Завтрак в постель на День святого Валентина - Горячий шоколад с зефиром pinterest.com

Ранее мы рассказывали, какие салаты стоит приготовить ко Дню святого Валентина.

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