Прическа «петушок» и дерзкие бриллианты: Лили Коллинз на вечере Cartier

Актриса в эпатажном образе.

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Накануне в Западном Голливуде Cartier устроил грандиозное мероприятие в честь запуска Clash - расширения в легендарной и самой дерзкой коллекции Clash de Cartier. Ювелирный бренд вновь доказал истину, что роскоши много не бывает. Специально для торжества выстроили пространство, украшенное “звуковым ландшафтом“. В инсталляции были задействованы такие предметы, как браслеты с шипами, кольца с коническим ониксом, часы из розового золота с бриллиантами и другие украшения Cartier.

Звездой и украшением вечера стала новый амбассадор ювелирного Дома - Лили Коллинз, которая известна по роли в суперпопулярном сериале “Эмили в Париже“. Актриса выглядела неординарно и элегантно в одночасье - в мини-платье со шлейфом и с прической «петушок».

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