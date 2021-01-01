Анджелина Джоли в самом идеальном черное платье

Образ актрисы, который легко повторить.

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Анджелина Джоли знает о минимализме все: вы никогда не увидите актрису в цветастых платьях, вещах с принтом или ярких брюках. Звезда выбирает всегда максимально лаконичные и базовые предметы гардероба, которые очень ей к лицу. Так, например, на днях Анджелина засветилась в объективах папарацци во время прогулки, для которой она выбрала безупречное платье в пол в ее самом любимом цвете - черном.

Анджелина Джоли LEGION MEDIA

Стоит обратить внимание на крой: объемный верх удачно уравновесил узкую “юбку“, сделав фигуру визуально стройнее. Дополнить свой идеальный образ Анджелина решила бежевыми лодочками и вместительной сумкой на длинном ремне.

Анджелина Джоли LEGION MEDIA

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