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Как сочетать четыре цвета в одном образе: модный пример от Тины Кунаки

Тина Кунаки в ярком летнем образе.
Тина Кунаки
Тина Кунаки
Pinterest.com

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Тина Кунаки продолжает проводить свои каникулы во Франции. После небольшого отпускного затишья Тина опубликовала образ, который она составила на отдыхе - сочетание цветов завораживает.

Модель считает, что цвета много не бывает, и мы ее в этом полностью поддерживаем! Черный купальник-перевертыш, фиолетовая рубашка из мятого шелка, оранжевая бейсболка и желтая прозрачная косынка на бедрах. Беспощадная пляжная моды нулевых в лаконичном, но очень ярком исполнении выглядит фантастически!

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    Теги: Тина Кунаки, образы звезд
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    Источник: Ivonа bigmir)net

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