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Такую куртку мы все носили в детстве: показывает Эльза Хоск

Новый образ шведской супермодели.
Эльза Хоск
Эльза Хоск
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Эльза Хоск - ещё та любительница винтажного стиля и ретро-образов. Очередное доказательство этому вы найдёте на новых снимках, опубликованных в инстаграме звезды. На фото шведская супермодель позирует в ультрашироких джинсах и разноцветной куртке в стиле 90-х из непромокаемой ткани.

Именно в таких двадцать лет назад ходили практически все подростки, поэтому не сомневаемся, что похожая могла быть и у вас в шкафу. Свой образ Эльза завершила сумкой Chanel, которая идеально гармонирует с оттенками ее верхней одежды и белым топом.

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Теги: Эльза Хоск, образы звезд
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Источник: ivоna bigmir)net

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