Жизель Оливейра показала, как выглядит самый популярный купальник этого лета

Эта модель покорила все соцсети.

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“Завязок много не бывает“ - этим правилом руководствовались практически все модные бренды, которые выпускают купальники. Несомненно, это стало одним из главных трендов этого лета.

“Завязки“ на купальниках буквально захлестнули соцсети, о чем свидетельствуют регулярные снимки топ-моделей, демонстрирующих яркие бикини в самых разнообразных ракурсах. Вот и Жизель Оливейра уже не в первый раз запостила парочку горячих снимков в ярком бикини с множеством завязок.

Берем пример с бразильской модели и проводим остаток лета в крошечном бикини на завязках. В городе можно использовать бра вместо топа, а если Вам только предстоит поездка на морское побережье, - такой вариант в самый раз.

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