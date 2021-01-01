Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Жизель Оливейра показала, как выглядит самый популярный купальник этого лета

Эта модель покорила все соцсети.
Жизель Оливейра
Жизель Оливейра
Pinterest.com

Читай также: Роскошь в чистом виде: Алессандра Амбросио в невероятном изумрудном платье

“Завязок много не бывает“ - этим правилом руководствовались практически все модные бренды, которые выпускают купальники. Несомненно, это стало одним из главных трендов этого лета.

“Завязки“ на купальниках буквально захлестнули соцсети, о чем свидетельствуют регулярные снимки топ-моделей, демонстрирующих яркие бикини в самых разнообразных ракурсах. Вот и Жизель Оливейра уже не в первый раз запостила парочку горячих снимков в ярком бикини с множеством завязок.

Берем пример с бразильской модели и проводим остаток лета в крошечном бикини на завязках. В городе можно использовать бра вместо топа, а если Вам только предстоит поездка на морское побережье, - такой вариант в самый раз.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Жизель Оливейра, образы звезд, модные купальники
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь