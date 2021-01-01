Чтобы вещи служили дольше и радовали - за ними нужно правильно ухаживать, давайте разберемся подробней.

Натуральные ткани

Натуральные ткани считаются экологичным и мягким, к ним относят хлопок, шелк, шерсть, лен. Чтобы они служили дольше и радовали своим внешним видом с ними нужно правильно обращаться.

Шелк – очень деликатная ткань, которая не выносит машинной стирки. Его нужно стирать вручную, в холодной воде, с использованием мягких моющих средств. Также не стоит сильно выкручивать шелковые вещи – они потеряют форму. Сушить шелк, нужно заворачивая в ткань, вдали от нагревательных приборов. Гладить можно только после полного высыхания, с изнанки и без использования пара.

Хлопок не так прихотлив и гипоаллергенен. Его можно стирать в машинке. Белое постельное белье можно стирать при максимальной температуре, а также использовать отбеливающие средства. А вот для цветного хлопка – оптимальной будет температура в 40-60 С и специальный порошок. Для сохранения цвета ткани необходимо выворачивать вещь наизнанку. Гладят хлопок при небольшом увлажнении.

Как ухаживать за разными типами тканей Pixabay

Лен стирают в машине при температуре 40-60 С и щадящем режиме. Стоит не забывать, что вещь из льна может сесть и потерять цвета. Важно не пересушивать льняные ткани, потому что гладить их будет сложно. Гладят лен горячим утюгом с паром.

Шерсть нужно стирать вручную, при невысокой температуре, с использованием специальных средств. А вот длительное замачивание, сильный отжим и сушка строго запрещена. Вещи из шерсти только слегка выжимают, предварительно завернув в полотенце, и раскладывают сушиться на горизонтальной поверхности, придав необходимую форму. Гладят шерстяные вещи через влажную ткань.

Искусственные ткани

К искусственным тканям относят ткани, изготовленные из органического и неорганического происхождения. Среди них: вискоза, ацетатный шелк.

Вискоза требует ручной деликатной стирки, ее нельзя выкручивать, тереть, сильно выжимать, так же не рекомендуется использовать сильные моющие средства.

Как ухаживать за разными типами тканей Pixabay

Ацетатный шелк менее требователен, нежели натуральный. Его стирают либо вручную, либо в машине на щадящем режиме и температуре не выше 70 С. Данный вид ткани сохнет быстро и не нуждается в глажке.

Синтетические ткани

Синтетические ткани получают путем химической переработки отходов нефтяной и газовой промышленности. Главная особенность таких тканей в том, что они прочны, меньше мнутся и не так быстро изнашиваются.

Полиэстер допускает и машинную, и ручную стирку при средних температурах не более 70 С. Эта ткань также быстро высыхает и не требует глажки.

Ася Николаенко

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