Вечерний лук за 100 тыс грн: Тина Кароль выбирает костюм в кристаллах
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Украинская поп-дива Тина Кароль ошеломила новым нарядом на концерте «Вечер премьер с Екатериной Осадчей». Она вышла на сцену в сверкающем костюме от британского дизайнера David Koma, услугами которого пользуются известные знаменитости, такие как Дуа Липа, Джей Ло, Бейонсе и другие.
Певица продемонстрировала стильный лук – блестящий сетчатый костюм с кристаллами. Такой наряд стоит более 100 тысяч гривен. Образ Тина дополнила брендовыми туфлями-лодочками белого цвета и ювелирными украшениями. Также артистка восхитила стильной прической – высоким пучком.
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