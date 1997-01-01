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Вечерний лук за 100 тыс грн: Тина Кароль выбирает костюм в кристаллах

Певица показала, как и с чем носить дизайнерский костюм в сетку.
Вечерний лук за 100 тыс грн: Тина Кароль выбирает костюм в кристаллах
Вечерний лук за 100 тыс грн: Тина Кароль выбирает костюм в кристаллах
instagram.com/_fantina

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Украинская поп-дива Тина Кароль ошеломила новым нарядом на концерте «Вечер премьер с Екатериной Осадчей». Она вышла на сцену в сверкающем костюме от британского дизайнера David Koma, услугами которого пользуются известные знаменитости, такие как Дуа Липа, Джей Ло, Бейонсе и другие.

Певица продемонстрировала стильный лук – блестящий сетчатый костюм с кристаллами. Такой наряд стоит более 100 тысяч гривен. Образ Тина дополнила брендовыми туфлями-лодочками белого цвета и ювелирными украшениями. Также артистка восхитила стильной прической – высоким пучком.

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Теги: Тина Кароль, KAZKA, наряды звезд, концерты звезд, мода 2021
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Источник: Ivona

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