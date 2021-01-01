Как в детстве: Хейли Бибер нашла идеальное платье для отпуска
Вязаные вещи - тренд этого лета.
Читай также: Самая модная олимпийка этого лета - у Джиджи Хадид
Летний отпуск Хейли и Джастина в самом разгаре: после уикенда в Париже парочка уже несколько недель отдыхает на греческом острове, откуда радуют солнечными снимками.
Так, новыми фото поделилась Хейли, на которых она продемонстрировала красочный пляжный образ. Все внимание было приковано к зеленому вязаному платью с принтом в виде спелой клубники. По-детски наивный наряд звезда дополнила желтой панамой из вельвета, в тон которой подобрала двухцветные кроссовки. Для отпуска - шикарный выбор.
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
- Бикини золотого цвета лучше всего подчеркивает загар: пример от Кайли Дженнер
- 5 модных выходов Приянки Чопры, которые нужно повторить этим летом
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.