Как в детстве: Хейли Бибер нашла идеальное платье для отпуска

Вязаные вещи - тренд этого лета.

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Летний отпуск Хейли и Джастина в самом разгаре: после уикенда в Париже парочка уже несколько недель отдыхает на греческом острове, откуда радуют солнечными снимками.

Так, новыми фото поделилась Хейли, на которых она продемонстрировала красочный пляжный образ. Все внимание было приковано к зеленому вязаному платью с принтом в виде спелой клубники. По-детски наивный наряд звезда дополнила желтой панамой из вельвета, в тон которой подобрала двухцветные кроссовки. Для отпуска - шикарный выбор.

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