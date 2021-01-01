Что мы будем носить этой осенью: 6 главных трендов

Следами Недели моды.

Косынки

Дизайнеры в новом сезоне решили, что на замену шапкам придут всевозможные косынки. Носить их можно по-разному: завязывая на затылке, как у Versace, или же оборачивать вокруг шеи, как у Dior.

Dior

Вязаная сетка

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Летом сетка уже прочно закрепила свои позиции среди трендов, и уверенно готова “ворваться“ в осень. Примеры можно увидеть на показах Acne Studios и Valentino — вязаная сетка на голом теле выглядит действительно завораживающе.

Acne Studios

Valentino

Темный деним

Джинсы - самый востребованный предмет гардероба. Именно поэтому мы рекомендуем обратить особое внимание на новый тренд — будущей осенью деним должен быть благородного темно-синего оттенка, как на показе Hermès и Schiaparelli.

Schiaparelli

Hermes

Бахрома

Тренд на бахрому с нами вот уже несколько сезонов подряд, но еще не успел наскучить ни нам, ни дизайнерам - в новых коллекциях ее можно увидеть у платьев, юбок, сумок и даже шуб.

Isabel Marant

Fendi

Розы

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Цветочные принты также не уступают свое место в списке главных трендов, только теперь они перекочевали из весенних коллекций в зимние. Но с одним важным отличием - юбки, платья и рубашки украшают теперь не привычные полевые цветы, а алые розы.

Dries Van Noten

Лавандовый

Новые коллекции изобилуют яркими оттенками, которые вовсе не свойственны холодному сезону. Среди них прочно обосновался лавандовый - любимый цвет, который наперебой носили все модные блогеры и инфлюенсеры этим летом. Но и осенью скрасить серые будни помогут лавандовые пальто, платья, пуховики и всевозможные аксессуары.

Jil Sander

Givenchy

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