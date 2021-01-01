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Adidas представляет официальный Интернет-магазин в УкраинеРеклама

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Участники программы лояльности adidas Universe, могут накапливать баллы и получить скидку до 20%, согласно условиям Программы лояльности.
Adidas представляет официальный Интернет-магазин в Украине
Adidas представляет официальный Интернет-магазин в Украине
adidas.ua

В ассортименте adidas.ua представлены все коллекции: adidas Performance, adidas Originals, adidas by Stella McCartney, adidas Core, а также детский ассортимент adidas Kids.

Для новых клиентов созданы максимально комфортные условия для заказов товаров и оформления доставки в Интернет-магазине adidas.ua.

Срок доставки заказов занимает от 1 до 2 дней, в зависимости от региона.

О бренде

adidas – аутентичный спортивный бренд, известный страстью к инновациям и вдохновляющий атлетов на новые достижения. Креативность – главная движущая сила adidas: бренд призывает атлетов мыслить нестандартно в игре и повседневной жизни, потому что мы верим, что спорт обладает силой менять жизни людей.

Главная цель adidas – разрабатывать лучшие продукты, оказывать высококлассные услуги и предоставлять потребителям уникальный опыт, вдохновляя их пробовать новое и создавать будущее спорта вместе с нами.

Страница adidas в социальных сетях тут.

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Теги: Adidas, интернет-магазин, бренд
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Источник: Ivona

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