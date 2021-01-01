Для особого случая: Жизель Оливейра в самом эффектном образе
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Чтобы надеть эффектный наряд, повод нужен не всегда. По крайней мере, так считает Жизель Оливейра. В отличие от своих звездных коллег, бразильская модель не поехала в этом году на Каннский кинофестиваль, но сполна компенсирует это эффектными выходами, которые публикует у себя в Instagram.
Жизель запостила серию ярких снимков в наряде, который вполне мог претендовать на звание самого красивого на любой красной дорожке. Модель надела чёрные лакированные легинсы и топ цвета фуксии в виде лифа с огромным шлейфом, спускающимся сбоку, напоминая асимметричное платье. Вечерний образ звезда дополнила небольшой сумочкой в тон эффектному топу и парой лакированных лодочек Saint Laurent.
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