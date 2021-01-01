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Как выглядят самые яркие брюки этого лета: показывает Бейонсе

Эффектный образ певицы.
Бейонсе
Бейонсе
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Бейонсе очень редко транслирует свою жизнь в соцсетях. Исключение - снимки ее модных аутфитов. В этот раз знаменитость подала нам идею простого и яркого образа. Звезда надела брюки клеш с завышенной талией с очень ярким цветочным принтом и простую белую рубашку (ее она завязала в узел на талии).

Очки в круглой оправе, белая сумка и босоножки на платформе отлично дополнили лук. Супруг звезды, Джей Зи, сделал ставку на комфорт: он был в сером костюме Puma и в панаме.

 

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Теги: Бейонсе, образы звезд
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Источник: Ivonа bigmir)net

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