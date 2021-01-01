Как выглядит идеальный брючный костюм на лето: показывает Хейли Бибер

Безупречный стритстайл-выход модели.

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Брючный костюм свободного кроя - самая грамотная инвестиция в базовый женский гардероб, если Вам приходится придерживаться офисного дресс-кода(да и не только). Как выбрать “тот самый“? Хейли Бибер делится модной находкой.

Хейли Бибер BACKGRID

Модель попала в стритстайл-хронику, засветившись в идеальном сером костюме. К слову, пиджак и брюки она скомбинировала из разных комплектов. Так, Хейли выбрала укороченный темно-серый пиджак в вертикальную полоску. А брюки на пару тонов светлее с принтом мелкий квадрат. Образ супруга Джастина завершила любимой парой белых кроссовок, солнцезащитными очками в овальной оправе и черной кожаной сумкой Bottega.

Хейли Бибер BACKGRID

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