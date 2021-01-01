Моника Беллуччи в леопардовом тренче на голое тело на показе Dior

Итальянская дива в первом ряду на показе Dior.

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Показ Dior Haute Couture прошел в первый день вновь открывшейся в формате офф-лайн Недели высокой моды в Париже. Событие историческое. И статусные парижские друзья французского Дома не могли это пропустить.

Моника Беллуччи getty Images

Почетное место в первом ряду заняла роскошная Моника Беллуччи. Перед объективами французских фотографов Моника появилась в леопардовом тренче на голое тело и замшевых ботильонах на головокружительной шпильке и платформе. Амплуа женщины-кошки подчеркнули и огромные солнцезащитные очки, с которыми актриса не расставалась даже в помещении.

Моника Беллуччи getty Images

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