Моника Беллуччи в леопардовом тренче на голое тело на показе Dior
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Показ Dior Haute Couture прошел в первый день вновь открывшейся в формате офф-лайн Недели высокой моды в Париже. Событие историческое. И статусные парижские друзья французского Дома не могли это пропустить.
Почетное место в первом ряду заняла роскошная Моника Беллуччи. Перед объективами французских фотографов Моника появилась в леопардовом тренче на голое тело и замшевых ботильонах на головокружительной шпильке и платформе. Амплуа женщины-кошки подчеркнули и огромные солнцезащитные очки, с которыми актриса не расставалась даже в помещении.
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