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Фисташковый - тренд лета 2021: Тина Кунаки носит этот цвет красивее всех

Модель на отдыхе в Сорренто.
Тина Кунаки
Тина Кунаки
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С подачи дизайнеров лен в этом сезоне стал самым модным материалом. Вовсе неудивительно, ведь легкая ткань идеально подходит для жаркого лета. Носить лен прямо сейчас уже начали многие звезды, включая Риз Уизерспун, которая недавно предстала в невероятном сарафане, однако красивее всего это получается у Тины Кунаки.

Так, для прогулки по Сорренто супруга Венсана Касселя выбрала фисташковый костюм, состоящего из короткой юбки и кроп-топа с объемными рукавами-фонариками. К комплекту модель подобрала красную сумочку Bottega Veneta, которая стала главным акцентом в образе.

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Теги: Тина Кунаки, модные костюмы, образы звезд
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Источник: Ivonа bigmir)net

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