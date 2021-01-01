Бохо-шик: 11 лучших луков в стиле свободы и творчества

Как создать образы в стиле бохо-шик рассказала стилист Кристина Алексейчук. А выгулять их можно на WHITE NIGHTS. TULUM.

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Стиль бохо-шик не теряет своей актуальности, ведь изумительная смесь кантри, вестерна и хиппи с богемным стилем, нотками мечты и романтики близка многим модницам особенно летом. Если вы уже загорелись созданием подобного образа, но не знаете, куда его выгулять – не переживайте, поскольку уже на этих выходных пройдет фестиваль WHITE NIGHTS. TULUM. Мексиканский Тулум – это родина шаманов и богемных вечеринок, поэтому бохо стиль здесь будет как нельзя уместным. Как составить классный образ из вещей своего гардероба Ivona рассказала блогер и стилист Кристина Алексейчук.

Кристина Алексейчук, блогер и стилист пресс-служба

Как создать образ в стиде бохо-шик: советы стилиста

Лук 1. Как создать образ в стиле бохо-шик: советы стилиста пресс-служба

Платье в пол с принтом в пальмовые листья отлично подчеркнет талию и откроет ключицы. Добавьте минималистичную сумочку, босоножки на небольшом и устойчивом каблуке и массивное украшение, декорированное камнями.

Лук 2. Как создать образ в стиле бохо-шик: советы стилиста пресс-служба

Платье с принтом пейсли отлично подчеркнет ноги. Кстати, родиной орнамента некоторые источники считают Индию. Образ дополнят сумочка и босоножки в тон, а также массивные серьги с лого.

Лук 3. Как создать образ в стиле бохо-шик: советы стилиста пресс-служба

Костюм с шортами — один из самых удобных трендов сезона. Принт отлично сочетается с тематикой вечеринки. Аксессуары с камнями и пайетками чудесно дополнят образ.

Лук 4. Как создать образ в стиле бохо-шик: советы стилиста пресс-служба

Образ в благородном коричневом оттенке: свободный костюм и удобная обувь не сковывают движений.

Лук 5. Как создать образ в стиле бохо-шик: советы стилиста пресс-служба

Модные широкие брюки мы мэтчим с блестящим топом со сборкой справа. Наверх предлагаем накинуть жакет, далее добавить бусы из металла и жемчуга, удобные босоножки и дутую сумку.

Лук 6. Как создать образ в стиле бохо-шик: советы стилиста пресс-служба

Брюки-клёш и трикотажный топ — отличное сочетание для вечеринки. Добавляем детали в виде ожерелья с камнями и декларированные древними монетками босоножки.

Лук 7. Как создать образ в стиле бохо-шик: советы стилиста пресс-служба

Сатиновая юбка и боди в стильный черно-белый леопардовый принт понравятся любителям классических оттенков. Образ дополни стопроцентной удобной обувью и минималистичной сумочкой.

Лук 8. Как создать образ в стиле бохо-шик: советы стилиста пресс-служба

Платье интересного кроя с открытыми плечами и необычной геометрией на принте дополните цветными, но приглушенными аксессуарами.

Лук 9. Как создать образ в стиле бохо-шик: советы стилиста пресс-служба

Белое вязаное платье создаст нарядный образ. Добавьте цвета с помощью аксессуаров, чтобы выглядеть ещё круче.

Лук 10. Как создать образ в стиле бохо-шик: советы стилиста пресс-служба

Удобные бермуды и корсетный топ — стильное и в тоже время сексуальное сочетание. Трендовые аксессуары отлично завершат образ.

Лук 11. Как создать образ в стиле бохо-шик: советы стилиста пресс-служба

Добавьте блеска и сияния с помощью асимметричной юбки со сборкой из люрекса, модного топа и ярких аксессуаров.

Образы подобраны в сервисе ItStyle онлайн-магазина итальянских брендов Modoza.com.

Если же времени на шоппинг и подбор гардероба у вас нет, волноваться не стоит. Вы сможете создать яркий и неповторимый образ прямо на фестивале в зоне маркетплейсов. Там непременно найдется и одежда, и аксессуары, и визажист, который дополнит лук ярким макияжем.В этом году WHITE NIGHTS станут территорией cashless — оплачивать вещи на фесте вы сможете исключительно картой.

Все еще не купили билет на полное погружение в Тулум? Советуем поторопиться! В наличии уже меньше 700 билетов, а купить их можно здесь.

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