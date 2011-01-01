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ТОП-5 летних аксессуаров, без которых не обойтись этим летом

Эти аксессуары - маст-хэв для летнего сезона.
ТОП-5 летних аксессуаров, без которых не обойтись этим летом
ТОП-5 летних аксессуаров, без которых не обойтись этим летом
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Яркие ретро-очки

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Солнцезащитные очки в ретро-стилистике, которые выполнены в цветочной оправе, - станут ярким акцентом для стильного летнего аутфита. Обратите внимание на модели очков с принтами и в оправе “кошачий глаз“.

ТОП-5 летних аксессуаров, без которых не обойтись этим летом - ретро-очки
ТОП-5 летних аксессуаров, без которых не обойтись этим летом - ретро-очки
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Мини-сумка

Эти милые сумочки идеально дополнят образ для прогулки или вечеринки. Благодаря своей компактности эти модели заслужили особое внимание дизайнеров и героинь стритстайла. Яркая гамма цветов - особый тренд.

ТОП-5 летних аксессуаров, без которых не обойтись этим летом - мини-сумка
ТОП-5 летних аксессуаров, без которых не обойтись этим летом - мини-сумка
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Обруч с цветами

Невозможно представить летний образ без цветочных аксессуаров для волос: ободки подойдут как для особых случаев(для свадьбы, к примеру), так и для отдыха. Романтичное летящее платье, волнистые локоны, украшенные обручем с цветами, - и лук принцессы готов.

ТОП-5 летних аксессуаров, без которых не обойтись этим летом - обруч с цветами
ТОП-5 летних аксессуаров, без которых не обойтись этим летом - обруч с цветами
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Соломенная шляпа

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Предвкушая долгожданный отпуск, носим соломенные шляпы уже сейчас. Это может быть модель с гигантскими полями или скромная вариация, которая не покидает ряды модных тенденций уже который сезон подряд.

ТОП-5 летних аксессуаров, без которых не обойтись этим летом - соломенная шляпа
ТОП-5 летних аксессуаров, без которых не обойтись этим летом - соломенная шляпа
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Серьги сложной формы

Геометрия в украшениях - однозначный тренд этого лета. Серьги в виде букв, переплетающихся линий и форм станут лучшим дополнением к образу в духе минимализма.

ТОП-5 летних аксессуаров, без которых не обойтись этим летом - серьги сложной формы
ТОП-5 летних аксессуаров, без которых не обойтись этим летом - серьги сложной формы
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Автор: Анна Мельник

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Теги: модные аксессуары, тренды лета
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Источник: Ivonа bigmir)net

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