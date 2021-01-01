Самые модные джинсовые шорты на лето 2021: какие выбрать?
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Джинсовые шорты - абсолютный маст-хэв среди летних вещей. Благодаря своей универсальности они вполне подходят для пляжного отдыха, прогулок, отпуска и даже для офисных выходов. Главное - выбрать правильный фасон, который удачно подчеркнет достоинства фигуры. В этом сезоне в моде мини-шорты и более длинные бермуды.
Самые актуальные цвета - темно-синий и яркие (желтый, красный, розовый). В стороне не останутся также классические варианты - белые и черные.
Обратите внимание на один из главных трендов лета 2021 - шорты с защипами и джинсовые шорты свободного кроя, которые лучше всего комбинировать с жакетом, рубашкой и джинсовкой.
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Джинсовые шорты с завышенной талией и мини считаются самыми модными в этом сезоне. Сочетайте их с контрастными футболками и кроп-топами.
А в шортах-бермудах можно вполне ходить в офис и на деловые встречи. Шикарным дополнением к подобному луку выступят жакеты, блузы, белые футболки с босоножками на невысоком каблуке.
Автор: Анна Мельник
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